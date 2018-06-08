Adana Demirspor'da başkan belli oldu: Taraftar tepkili

Adana Demirspor Kulübü Olağan Genel Kurulu bugün saat 14.00'te Sular VIP'te başladı.
Nilay Ateşoğulları, Kazım Bozan ve Aziz Kaya'nın başkanlık için adaylık başvurusu yaptığı kongre öncesi Aziz Kaya'nın adaylıktan çekilmesi üzerine iki adayın yarıştığı seçimde 210 delege oy kullandı.
Nilay Ateşoğulları'nın 59 oy aldığı seçimde Kazım Bozan 148 oy alarak Adana Demirspor Kulübü başkanı seçildi.
Taraftarların büyük desteğine rağmen seçilemeyen Nilay Ateşoğulları "mücadeleye devam" mesajı verirken Adana Demirspor taraftarları da Kazım Bozan'ın seçilmesine büyük tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden #BoykotKazım şeklinde etiket açan taraftarlar passolig kartlarını kırıp yeni yönetime tepki mesajları paylaştılar.