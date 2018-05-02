Adana Demirspor taraftarlarına deplasman yasağı

Pazartesi günü oynanacak olan Ankaragücü - Adana Demirspor maçı için deplasman yasağı konuldu.

Ankara Valiliği, 7 Mayıs Pazartesi günü oynanacak olan MKE Ankaragücü - Adana Demirspor maçı için deplasman yasağı kararı aldı.

Ankara Valiliği'nin aldığı karara iki takım taraftarlarından da tepki gelirken yasağın bir an önce kaldırılması talep edildi.

Adana Demirspor taraftar grubu Şimşekler yaptığı açıklamada, "Pazartesi takımımızın yanında olup sadece ve sadece takımımızı desteklemek istiyoruz. Adana Demirspor taraftarına uygulanan bu deplasman yasağı uygulamasından dönülmesini istiyoruz. Takımımızı desteklemek, yanında olmak hakkımız." diyerek yasağın kaldırılmasını istedi.

Ankaragücü taraftar gruplarından Gecekondu da "Adana Demirspor mücadelesine getirilen deplasman yasağına sonuna kadar karşıyız. Adana Demirspor mücadelesinde bizler yerimizi aldıysak aynı şekilde rakip taraftar da gelmelidir. Türkiye'de yapılan bu haksız engellemelerin sonuna kadar karşısındayız." diyerek yasağa tepki gösterdi.