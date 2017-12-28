Adana Demirspor, 77 yaşında

Adana Demirspor kuruluşunun 77. yılını kutluyor.

Adana Demirspor, 77. yaşına girdi.

28 Aralık 1940'ta Adana'da kurulan Demirspor'un yeni yaşını kutluyor, ırkçılığa ve endüstriyel futbola karşı muhalif duruşuyla bilinen taraftarlarını selamlıyoruz.

Yılmaz Güney'in Adana Demirspor için yazdığı o mektubu soL okurlarıyla yeniden paylaşıyoruz:

''Sevgili kardeşim

Demirspor bu yıl 1. lige geçerse çok sevineceğim. Muharrem abinin çabaları boşa çıkmasın artık. Sivas yenilgisine üzüldüm.

Bilir misin ki, Demirspor'da ben çocukluğumu, ilk gençlik yıllarımı hüzünlü anısını buluyorum. İçimi ezen bir duygu taa tahta perdeli, tel örgülü Adana stadına kadar götürüyor beni. Külahta leblebi... Çekirdek... Zaman gazozu... Atom gazozu... ve Torosspor... Seyhanspor... Kalec​i Ferit... Toroslu kamyon Behçet... Kaleci Recai... Seyhansporlu Sarı Tahsin... Ve Muharrem abimizin gençliği...

Nedir bu boğazımıza düğümlenip gözlerimizi buğulandıran duygu? Geçmiş günlere duyduğumuz özlemin anlamı ne? Nerde benim erik ve badem çaldığım bağlar... Nerde benim top oynadığım çocukluğumuzun arsaları?

Çok selam söyle Muharrem abiye... Yürekten başarılar diliyorum... İlerde çıkmak nasip olursa faydalı olmaya çalışacağım Muharrem abiye ve Demirspor'a... Öperim hepinizi... Selam...''