Abdurrahim Albayrak'tan Trump'a: Allah'ın cezası yüzünden transfer yapamıyoruz

Abdurrahim Albayrak, Trump yüzünden döviz kurunun yükseldiğini ve oyuncu almalarının zorlaştığını söyledi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te yayınlanan programda artan döviz kurundan dolayı transfer yapmakta zorlandıklarını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'a da tepki gösteren Albayrak, "Amerika'da bir adam var ya... Allah onu kahretsin, bizi mahvetti. Trump'tan bahsediyorum. Allah'ın cezası bizi mahvetti. Uçak indirdim lafları yok. Ne uçak indirebilirsiniz ne de kaldırabilirsiniz çünkü borcumuz bir günde yüzde 25 çoğaldı" ifadelerini kullandı.

Albayrak, ayrıca, "Bütün kulüpler oyuncu satmak için çaba sarfedecek. Kolay satamıyoruz. Zamanında çok büyük paralar verilmiş. Satmaya kalktığımızda, vereceğimiz kulüpler bu paraların verilmesine yanaşmıyor. Böyle olunca da oyuncuyu elden çıkaramıyorsunuz. İnşallah bütün kulüpler bu sıkıntıdan kurtulur" dedi.