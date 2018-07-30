2022 Dünya Kupası için Katar'a sabotaj suçlaması

Katar, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için rakiplerine karşı gizli bir sabotaj kampanyası yürütmekle suçlanıyor.

Daha önce 2022 Dünya Kupası adaylığı sürecinde adı yolsuzluk suçlamalarıyla anılan ve hakkında soruşturma açılan Katar, şimdi de 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için rakiplerine karşı gizli bir sabotaj kampanyası yürütmekle suçlanıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere'de yayınlanan Sunday Times gazetesi, Katar'ın 2022 Dünya Kupası için rakipleri olan Avustralya ve ABD'ye karşı ABD'deki bir halkla ilişkiler şirketi ve eski CIA ajanlarıyla çalışarak karalamayı hedeflediği, Katar'ın amacının ise bu ülkelerde Dünya Kupası için ulusal bir destek olmadığı imajını yaratmak olduğu ileri sürüldü.

Haberi, Katar'ın 2022 adaylığı ekibinde yer alan bir kişiye dayandıran Sunday Times karalama kampanyasındaki iddiaları şöyle sıraladı:

- Saygın bir akademisyene dokuz bin dolar ödenerek ABD'de düzenlenecek turnuvanın büyük ekonomik maliyeti olacağına dair bir makale yazdırıldı ve makale dünya çapında basın kuruluşlarına dağıtıldı.

- Her ülkede gazeteciler, bloggerlar ve ünlülere para ödenerek onların diğer adaylar hakkında olumsuz yazılar yazması sağlandı.

- Bir grup ABD'li beden eğitimi öğretmeni örgütlenerek Kongre'deki temsilcilerinden turnuva için harcanacak paranın liselerde daha iyi beden eğitimi için harcanmasını talep etmeleri sağlandı.

- Avustralya'daki rugby karşılaşmalarında taraftarların Dünya Kupası adaylığını protesto etmeleri örgütlendi.

- Diğer ülkelerin kampanyalarında yer alan kişiler hakkında istihbarat raporları hazırlandı.

Katarlı yetkililer bu iddiaları reddederken, BBC Spor Editörü Dan Roan da turnuvaya dört yıl kala Katar'ın on milyarlarca dolar harcadığını, bu yüzden de turnuvanın Katar'dan alınmasının düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

Öte yandan sızıntının arkasındaki nedenin Katar'ın Körfez'deki komşularıyla yaşadığı anlaşmazlıklar olabileceğini belirten Roan, bu sızıntının doğrulanması halinde FIFA'nın da Katar'a turnuvayı komşularıyla ortak düzenlemesi için bir baskı yapabileceğini ileri sürdü.

