Zonguldak'ta 'cumhur ittifakı' bozuldu

Partiler aday listelerini YSK'ye teslim etti. 'Cumhur ittifakında' dört il MHP'ye, 17 il AKP'ye bırakıldı. MHP Bolu, Çanakkale, Giresun, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adaylarını çekti. AKP de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adaylarını çekme kararı aldı. Zonguldak'ta anlaşma sağlanamayınca iki parti ayı ayrı yarışacak.

Partiler aday listelerini YSK'ye teslim ettiler.

AKP Kars, Kırklareli, Iğdır ve Osmaneli'de MHP'yi destekleyecek. MHP ise Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Bitlis, Sinop, Siirt, Muş Hakkari, Edirne, Artvin, Giresun, Ardahan, Ağrı, Yalova, Şırnak ve Rize'de AKP adayına destek olacak.

ZONGULDAK'TA İTTİFAK BOZULDU

Zonguldak'ta görüşmeler son dakikaya kadar sürdü. Anlaşma sağlanamayınca iki parti ayrı ayrı seçime girme kararı aldı.

Böylece, "cumhur ittifakı" kapsamında toplamda 44 ilde AKP, yedi ilde MHP aday göstermiş oldu. 37 ilde ise her iki parti kendi adaylarıyla yerel seçimlere katılacak.

KAYYUM ATANAN YERLERDE AKP ADAYLARI YARIŞACAK

Hakkari, Batman, Siirt, Şırnak, Ağrı, Bitlis, Tunceli gibi kayyum atanmış belediyelerde de AKP adayları yarışacak.

Aday listeleri verilme süresi saat 17.00'de doluyor.

KARS: AKP, HDP'li Ayhan Bilgen'in aday olduğu Kars'ta, Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu’yu geri çekti. Cumhur ittifakının Kars'taki tek adayı MHP'li Çetin Nazik olacak. MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, MHP adayı Çetin Nazik ile birlikte yaptığı açıklamada AKP’nin adayı Ensar Erdoğdu’yu geri çektiğini söyledi.

SÖĞÜT MHP'YE BIRAKILDI: İttifak kapsamında Söğüt de MHP ye bırakıldı. Bilecik’in Söğüt ilçesinde AKP adayını MHP lehine geri çekti. Söğüt’te 2014 yerel seçimlerinde de MHP kazanmış ancak daha sonra Belediye Başkanı Halil Aydoğdu İYİ Parti'ye katılmıştı.

BOLU: Bolu’da MHP, AKP lehine adayını geri çekti.