Zehra Güner Karaoğlu, adaylıktan çekilme dilekçesini verdi

TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu çekilme dilekçesini verdi. Görüşünü aldığımız Güner Karaoğlu "Tekrar vurgulamak istiyorum, keyfilik ve zorbalığın Genel Oy Hakkı'na göz diktiği, bu tarihsel kazanımın tehdit altında olduğu bir zamanda her şey çok normalmiş gibi davranmak hatta bu tavrı 'toplumun ihtiyaç duyduğu normalleşmeye' bağlamak büyük bir gaflettir" diye konuştu.

31 Mart seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yer alan Zehra Güner Karaoğlu, seçimin iptal edilmesinin ardından ilan edilen 23 Haziran'daki yenileme oylaması için adaylıktan çekilme dilekçesini İstanbul İl Seçim Kurulu'na teslim etti.

İl Seçim Kurulu'na Zehra Güner Karaoğlu'nun imzasını taşıyan dilekçe ile birlikte partisi TKP tarafından da bir dilekçe verildi.

31 Mart'ta aday gösteren diğer partilerden henüz çekilme dilekçesi veren olmadığı öğrenilirken, başvuru sonrasında görüştüğümüz Karaoğlu şunları söyledi: "23 Haziran'da yapılacak olanın İstanbul Büyükşehir Belediyesinin meşru ve seçilmiş Başkanı'nı belirleyecek bir oylama olduğunu düşünmüyoruz, bunu zaten YSK'nın bir hukuksuzluk şahikası olan kararının hemen ardından açıklamıştık. Hem partim, hem şahsım adına aradan geçen zamandaki gelişmeler ve ortaya çıkan yeni gerçeklerin tavrımızı güçlendirdiğini söyleyebilirim. 31 Mart oylamasında seçilmiş olan Sayın Ekrem İmamoğlu, bizim tartışmasız olarak düzen siyasetçisi olarak gördüğümüz bir isim. İmamoğlu'nun seçildiği bir oylamanın hükümet tarafından beğenilmeyip iptal edilmesi ise düzen siyasetinin alışılmış kalıplarını bile aşan bir zorbalık.

23 Haziran seçimlerinde adaylığımın devam etmeyeceğini duyurmuştuk. Bunun resmileştirilmesini de bugün gerçekleştirdik.

Tekrar vurgulamak istiyorum, keyfilik ve zorbalığın Genel Oy Hakkı'na göz diktiği, bu tarihsel kazanımın tehdit altında olduğu bir zamanda her şey çok normalmiş gibi davranmak hatta bu tavrı "toplumun ihtiyaç duyduğu normalleşmeye" bağlamak büyük bir gaflettir."



