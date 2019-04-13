YSK'nın olağan itirazlara yönelik karar süresi sona erdi

YSK'nın seçim sonuçlarına yönelik itirazlar hakkındaki karar verme süresi bugün 17.00 itibarıyla sona erdi. Sayımın tamamlanmasının ardından AKP ve MHP'nin İstanbul'da seçimin iptali talebiyle olağanüstü itiraz yöntemiyle YSK'ya başvurması bekleniyor.

YSK'nın seçim sonuçlarına yönelik itirazlar hakkındaki karar verme süresi bugün 17.00 itibarıyla sona erdi.

YSK, seçimin ardından il seçim kurullarının kararlarıyla ilgili 25 seçim bölgesinden gelen itirazı değerlendirdi. Bu değerlendirmeler sonucunda üç ilçede seçimleri iptal ederek yenilenmesine karar verdi.

Kırıkkale'nin Keskin, Artvin'in Yusufeli ile Denizli'nin Honaz ilçelerinde seçimler 2 Haziran günü yenilenecek.

YSK'nın bu dönemde verdiği bir diğer karar da KHK ile kamu görevinden ihraç edilmiş adayların kazandığı yerlerde mazbataların en çok oyu alan ikinci isme verilmesi yönünde oldu.

AKP'nin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesiyle ilgili yaptığı itirazın ise İstanbul'daki oy sayım işleminin sonuçlanması ve birleştirme tutanaklarının tamamlanmasının ardından kararlaştırılacağı açıklanmıştı.

Sayımın tamamlanmasının ardından AKP ve MHP'nin İstanbul'da seçimin iptali talebiyle olağanüstü itiraz yöntemiyle YSK'ya başvurması bekleniyor.