YSK'nın ‘İstanbul’ görüşmesi yarın devam edecek

YSK’nın ‘İstanbul’ görüşmesi bugünlük sona erdi, yarın saat 11'de yeniden toplanılacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itirazını görüşmeye yarın saat 11.00’de devam edecek.

YSK’nın saat 14.00’te başlayan toplantısında, AKP ve MHP’nin yaptığı olağanüstü itirazlar ile AKP’nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itiraz ele alındı.

AKP’nin YSK temsilcisi Recep Özel’in, YSK üyelerine partisinin iddialarıyla ilgili 2,5 saatlik bir sunum yaptığı toplantıda, CHP ve HDP temsilcilerinin de görüşlerini dile getirdiği öğrenildi.