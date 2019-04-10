YSK'den Kozan kararı: Mazbata sabıkalı adaya değil, Saadet Partili adaya verildi

Adana'nın Kozan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen cumhur ittifakının MHP’li adayı Nihat Atlı’nın başkanlığı, 'seçilme yeterliliğine sahip olmadığı' gerekçesiyle, Saadet Partisi ilçe başkanı Muammer Özçelik'in ilçe seçim kuruluna yaptığı itiraz sonucu düşürülmüştü. YSK mazbatayı seçimde en yüksek oyu alan Saadet Partili Kazım Özgan’a verilmesini kararlaştırıldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP'den Adana Kozan Belediye Başkanı seçilen Nihat Atlı'nın "belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı"na karar verdi. Karar, sabıka kaydı bulunan Atlı’nın memnu hakların iadesi kararını süresinde verememesi nedeniyle alındı.

Mazbatanın seçimde en yüksek oyu alan Saadet Partili Kazım Özgan’a verilmesini kararlaştırıldı.

Atlı, Kozan'da yaptığı konuşmada "Arkamda Devlet Bahçeli var, biz iki parti, tek parti olduk. Partinin adına da Cumhur İttifakı dedik arkadaşlar. Rabbim'in izniyle, bu Cumhur İttifakıyla, pazara kadar değil mezara kadar gideceğiz inşallah. Bu düşmanları da, bu memlekette yok edene kadar, kanımızın son damlasına kadar, mücadele verip, Rabbimin izniyle bunların içte ve dışta, yurtta da anasını belleyeceğiz arkadaşlar" demişti.