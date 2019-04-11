YSK’den KHK’li meclis üyeleri kararı: Mazbata verilmeyecek

Yüksek Seçim Kurulu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen belediye başkanları gibi belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliğine seçilenlere de mazbata verilmeyeceğini bildirdi.

YSK’nin Hakkari İl Seçim Kurulu’nun bu yöndeki bilgi başvurusu üzerine aldığı karar şöyle:

KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekleri ve mazbata verilmeyeceği belirtilmiş olmakla; bu kapsamda belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliğine seçilen mazbata verilip verilmeyeceği, verilmeyecekse bu kapsamdaki kişilerin yerine hangi partinin hangi adayının seçilmiş sayılacağı ve mazbataların kime verileceği hususlarında görüş istenilmesi üzerine; mazbataların verilmeyeceğine, belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliğine seçilen kişiler hakkında 2972 sayılı Kanunun 25/4 maddesi gereğince aynı partiden sonra gelen üyesine mazbata verilmesi gerektiğine karar verilmiştir.