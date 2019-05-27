YSK'den AKP’nin Maltepe seçim merkezi talebine ret

AKP’nin Maltepe’de seçim merkezinin Türkan Saylan Kültür Merkezi’nden başka yere taşınması talebini ilçe seçim kurulu kabul etti. CHP itiraz etti, il seçim kurulu kararı kaldırdı. AKP'nin İl Seçim Kurulu'nun kararına itirazı ise YSK tarafından reddedildi. AKP seçim merkezinin Türkan Saylan Kültür Merkezi'nden taşınması için verdiği dilekçede Gülsuyu Mahallesi'yle ilgili de skandal ifadelere yer vermişti.

AKP’nin 23 Haziran seçiminde Maltepe’de ilçe seçim merkezi olarak belirlenen Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin değiştirilmesi talebi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedildi.

AKP Maltepe İlçe Başkanlığı 20 Mayıs tarihinde Maltepe İlçe Seçim Kurulu’na sunduğu dilekçede Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin hem güvenlik hem tarafsızlık açısından uygun olmadığını ileri sürerek başka bir merkezin belirlenmesini istemişti. Maltepe İlçe Seçim Kurulu AKP’nin talebini 2’ye 4 oyla kabul etmiş, seçim sonuçlarının alınacağı merkez olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Müzahir Sille Spor Kompleksi'nin kullanılmasına karar vermişti.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Maltepe İstanbul 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı'nın muhalif kaldığı bu karara CHP itiraz etti. CHP'nin itirazını kabul eden İstanbul İl Seçim Kurulu, Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun kararını kaldırdı. Ancak bu karara da AKP itiraz etti.

Bu gelişme üzerine konu YSK'nin gündemine geldi. YSK, AKP'nin itirazını "İl Seçim Kurulu'nun kararı kesin" diyerek, reddetti. Bu karar sonrası 31 Mart seçiminde Maltepe oylarının toplandığı Türkan Saylan Kültür Merkezi, 23 Haziran seçiminde de kullanılacak.

AKP ilçe seçim kuruluna verdiği dilekçede skandal ifadelere yer vermiş, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin Gülsuyu Mahallesi’ne yakın olduğunu belirterek bu mahalle için “terör örgütü sempatizanlarının konuşlandığı, normal bir vatandaşın dahi özgür bir şekilde sınırlarına giremediği” ifadelerini kullanmıştı.

