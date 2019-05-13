YSK'dan hukuka uygun yenileme kararı

YSK Aksaray'ın Demirci beldesinde seçimi yenileme kararı aldı. Karar, sabıkası nedeniyle başkanın mazbatası verilmeyince tüm belediye meclisi üyelerinin istifa etmesi nedeniyle alındı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Aksaray Gülağaç ilçesine bağlı Demirci Beldesi’nde seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Demirci Beldesinde 31 Mart seçimlerini BBP adayı Ramazan Bozlak kazanmıştı. Ancak YSK itiraz üzerine iki suçtan sabıka kaydı bulunan Bozlak’ın mazbatasının iptaline karar verdi.

Karar sonrası yeni başkan belediye meclisi üyeleri arasından seçilecekti. Ancak tüm belediye meclisi asıl ve yedek üyeleri istifa etti. YSK, 2972 sayılı Mahalli İdareler Kanunu’nun 29. Maddesine göre, Demirci beldesinde yeni seçim yapılmasına karar verdi. 60 gün içinde beldede belediye başkanlığı ve belediye meclisi seçimleri yeniden yapılacak.