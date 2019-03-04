YSK’daki CHP temsilcisi Yakupoğlu: Oy sayımında problem yok, atmada var

YSK’daki CHP temsilcisi Yakupoğlu yaklaşan yerel seçimlerle ilgili olarak sayımda bir problem olmadığını, ittifaklardan ötürü oy kullanmakta problemler yaşanacağını ifade etti.

Yüksek Seçim Kurulu'ndaki (YSK) CHP temsilcisi Av. Mehmet Hadimi Yakupoğlu yaklaşan yerel seçimlerle ilgili olarak, "Sayımda bir problem yok atmada bir problem var. Mesela Bağcılar'da biz aday çıkarmadık. Şimdi Bağcılar seçmeni sandığa gittiği zaman belediye başkanı ve ilçe belediye meclis üyesinde CHP'yi görmeyecek, altı ok olmayacak oy pusulasında" dedi.

Milliyet yazarı Tunca Bengin, "Oy atma, oy sayma denklemi" başlığıyla yayımlanan yazısında 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime dair avukat Mehmet Hadimi Yakupoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi okurlarına aktardı.

Bengin, Yakupoğlu'nun açıklamalarına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

'SEÇMENİN BÖYLE BİR REFLEKS GÖSTERİP GÖSTERMEYECEĞİ MERAK KONUSU'

Sayımda bir problem yok atmada bir problem var. Mesela Bağcılar'da biz aday çıkarmadık, Sarıyer'de de İYİ parti çıkarmadı. Şimdi Bağcılar seçmeni sandığa gittiği zaman belediye başkanı ve ilçe belediye meclis üyesinde CHP'yi görmeyecek, altı ok olmayacak oy pusulasında. Büyükşehir belediye başkan adaylığında da İYİ partiyi görmeyecek. Yani CHP'li seçmen Bağcılar'da büyükşehirde İmamoğlu'na, ilçede de İYİ partinin belediye başkan adayına, İYİ partinin belediye meclis üyesine verecek veya Sarıyer'de de İYİ partili seçmen gidecek İmamoğlu'na verecek bu sefer ilçe belediye başkan adayı ve meclis üyeliğinde CHP'ye verecek. Yani vermesi gerekir ittifak olabilmesi için verir mi bilemem.

Suriyelilere oy kullandırma iddiaları da var?

Yok, yok. Hepsi kontrolümüz altında sahte seçmen yok, mükerrer seçmen yok, ölü seçmen yok ama son 10 gün ölecek olan seçmen var. 23 Mart'tan 31 Mart'a kadar ölecek olanlar Allah rahmet eylesin seçmen listesinde ölü seçmen olarak görünecekler. Ona da yapacak bir şey yok zaten. T.C. vatandaşı olan Suriyeliler oy kullanacaklar tabii. Her zaman da kullandılar sorun yok.