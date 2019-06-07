YSK, Trabzon'da tek apartmana muhtar seçtirdi

YSK, Trabzon'da kentsel dönüşüm sonucu Cumhuriyet mahallesine bağlanan Zafer mahallesinde yer alan ve dönüşüm kapsamına girmeyen bir apartmanda muhtarlık seçimlerinin yenilenmesine karar verildi. On sekiz daireli apartmanda yapılan seçimde AKP eski Trabzon İl Başkanı Ahmet Keskin’in eşi Cemile Keskin 27 oyla muhtar seçildi.

Trabzon’un merkez Ortahisar ilçesine bağlı Zafer mahallesi, kentsel dönüşüm nedeniyle mahalle olmaktan çıkarıldı ve Cumhuriyet mahallesine bağlandı. 31 Mart yerel seçimlerinde de buna göre oy kullanıldı. Ancak, kentsel dönüşüme dahil olmayan bir apartman kendilerinin yeniden Zafer mahallesine kayıtlı olması talebiyle YSK'ya itirazda bulundu. YSK'nın itirazı kabul etmesi üzerine iki adayın yarıştığı 18 daireli apartmanda seçimler yeniden düzenlendi; 27 oyla AKP eski Trabzon İl Başkanı Ahmet Keskin’in eşi Cemile Keskin muhtar seçildi.

Sözcü'ye konuşan CHP Trabzon Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay Şahin, apartmanda oturanların bir mahalle olarak kabul edilip muhtar seçimi yapılacağını seçim yapıldığını gün öğrendiklerini belirtti. Şahin, “İki ay önce Zafer mahallesi sınırlarının Cumhuriyet mahallesine bağlanmasına ilişkin meclis kararı bile almıştık. O apartmanın bulunduğu yer bize göre Zafer mahallesi bile değildi. Ama Zafer mahallesi olduklarını öne sürüp muhtarlık seçimi yaptılar” dedi.