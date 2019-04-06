YSK Odunpazarı'nda AKP'nin yeniden sayım talebini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin 7 bin 187 oy fark kazandığı Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde AKP'nin oyların yeniden sayılması talebini reddetti.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde önceki dönem de belediye başkanlığı görevini yürüten CHP’li Kazım Kurt'un Cumhur İttifakı'nın AKP’li adayı Volkan Doğan'dan 7 bin 187 oyla fazla alarak seçimleri kazanması üzerine üzerine AKP oyların tekrar sayılmasını istedi.

CHP, İl Seçim Kurulu’nun kararına itiraz etti. CHP’nin itirazını değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, belediye başkanlığı için kullanılan oyların sayılması talebini reddetti.

Odunpazarı’nın mevcut Belediye Başkanı CHP’li Kazım Kurt geçerli oyların 120 bin 394’ünü, Cumhur İttifakı Adayı AKP’li Volkan Doğan ise 113 bin 207’sini almıştı.