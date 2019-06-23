YSK ‘milletvekili seçimi’ yazan zarflar hakkında karar vermek için toplanacak

İstanbul hukuksuzca yenilenen seçim için sandık başındayken, Üsküdar'daki bazı zarflarda, sandık kurulu mühüründe '‘milletvekili seçimi’' yazdığı görüldü. Müşahitler tarafından tespit edildi. Konuyla ilgili CHP başvuru yaptı. İlçe Seçim Kurulu'nda yeterli mühür olmadığı için ''Milletvekilleri Seçimi'' mührü kullanıldığı ortaya çıktı.
Zarfların geçerli sayılması üzerine karar alındı, bütün siyasi partiler kararı onayladı.
ESKİ CHP'Lİ VEKİL UYARIDA BULUNMUŞTU
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Üsküdar'daki bazı zarflar için uyarıda bulunmuştu.
CHP HUKUK KOMİSYONU YSK'YA BAŞVURDU
CHP Hukuk Komisyonu söz konusu zarflara ilişkin açıklama yaparak, YSK'ya başvurduklarını aktarmıştı.
YSK NİHAİ KARARI VERMEDİ
İlçe Seçim Kurulu kararına karşın YSK konuyla ilgili nihai kararı henüz vermedi.
AKP ve CHP'nin başvurusunu inceleyecek YSK, 14.00'de toplanarak "milletvekili seçimi" mührü olan zarflarla ilgili kararını verecek.