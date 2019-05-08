YSK: Kılıçdaroğlu kurul üyelerini hedef göstermiştir

YSK tarafından yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yönelik,"Hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle kişisel olarak hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamada "Yüksek Seçim Kurulu, baskı, yıldırma, iftira, hakaret ve tehdit kampanyalarından etkilenmeksizin görevini yapmaya devam edecektir. Anayasa ve kanunlar, yasama organı üyesi olmanın sağladığı dokunulmazlığın hukuki korumasına sığınarak, bir kimseye suç işleme ve yargı organı mensuplarına hakaret etme serbestisi tanımaz. Hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle kişisel olarak hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurul üyelerine yönelik tehdit ve hakaret içeren gerçek dışı ithamlarda bulunmuştur." denildi. YSK'nin açıklaması şöyle: