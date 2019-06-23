YSK duyurdu: 19.15'te yayın yasağı kalkacak

YSK yayın yasağının 19.15'te kaldırılacağını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul'daki İBB Başkanlığı seçimiyle ilgili yayın yasağının 19.15'te kaldırılacağını açıkladı.

YSK yayın yasağını delen televizyon kanalları hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve söz konusu kanallar için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) ihbarda bulunduğunu açıkladı.

Bu açıklamanın ardından YSK, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kalkacağını duyurdu.

YSK, oy verme işleminin tüm seçim çevrelerinde sona erdiğinin anlaşılması üzerine, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağı süresinin saat 21.00'den 19.15'e çekilmesini uygun buldu.