YSK: 13 seçim müdürü başka illerde görevlendirildi

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerindeki usulsüzlükleri dikkate alarak 13 seçim müdürünü başka illerde görevlendirdiklerini açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven "Seçimlerdeki usulsüzlükler dikkate alınarak 13 seçim müdürü başka illerde görevlendirilmiştir" dedi.

İstanbul seçim müdürlüklerinde görev yapan müdürler ve diğer sorumlular hakkında da disiplin soruşturması başlatıldığını açıklayan Güven, "Kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkanları ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu HSK'ye gönderilmiştir" dedi.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimde Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmış ancak AKP'nin itirazı üstüne YSK seçimi iptal etmişti. İptal gerekçeleri arasında, "sandık kurullarının usulsüz oluşturulması" öne çıkmıştı.