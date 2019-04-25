İstanbul Eyüpsultan'da Pierre Loti tepesini ziyaret eden Binali Yıldırım "Kimisi teselli ediyor, kimisi 'merak etme tekrar olacak' diyor. Vatandaşları gayet iyi görüyorum. İnsan sevildiğini görünce çok daha mütehassis oluyor" dedi.

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Eyüpsultan Belediyesini ziyaret etti. Öğle saatlerinde Eyüpsultan Belediyesi'ne giden Yıldırım burada yaklaşık bir saat kaldıktan sonra ayrıldı. Yıldırım daha sonra Eyüpsultan'da Pierre Loti tepesini ziyaret etti. 'KİMİSİ TESELLİ EDİYOR' "İstanbulluların gündemi nedir?" sorusunu yanıtlayan Yıldırım, "Vatandaşlar selam veriyorlar, fotoğraf çektirmek istiyorlar. Kimisi teselli ediyor, kimisi 'merak etme tekrar olacak' diyor. Vatandaşları gayet iyi görüyorum. İnsan sevildiğini görünce çok daha mütehassis oluyor" dedi.