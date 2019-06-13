Yıldırım: Belediye başkanı gibi vaatte bulunamam

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Bahçeli ile ortak bir programınız olacak mı?" sorusuna “Şu anda böyle bir planlamamız yok. Mitil atılmış vaziyette ve çalışmalar devam ediyor" dedi.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Sancaktepe’de 'Kadın STK Temsilcileri Toplantısı'na katıldı. Yıldırım İstanbul'un yarısının kadın olduğunu ve şehrin yönetimine daha fazla katkı nasıl sağlanacağını tartıştıklarını açıkladı. Bahçeli ile ortak planları olmadığını söyleyen Yıldırım, MHP'nin ittifak için çalışma yaptığını belirtti.

Yıldırım, toplantıyla ilgili olarak şunları söyledi:

'İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GİBİ BİR VAATTE BULUNAMAM'

Bir gazetecinin “15 Temmuz Şehitler Otogarı’nın sözleşmesi bir süre önce bitmişti. An itibariyle işletmeci firma sözleşme yenilemek istiyor. Ancak belediye seçimi henüz netleşmediği için bir muhatap bulunamadığı yönünde söylentiler var. Şu an itibariyle o firma orada işgalci konumunda mı? Bundan sonrası için ne olacak?" sorusu üzerine Yıldırım, “Şu anda ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi bir vaatte bulunamam. İnşallah 23’ünden sonra bismillah deyip göreve başlayınca bunları ele alır gereken neyse yaparız. 5 Mayıs’ta bittiyse 10 gün daha beklesin. Bir şey olmaz. Kimse gidip de ‘Hadi burayı boşaltın’ diyecek hali yok" şeklinde cevap verdi.

'MİTİL ATILMIŞ VAZİYETTE VE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

"Yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul’a geliyor. Ortak bir programınız olacak mı?" sorusuna da Yıldırım, “Şu anda böyle bir planlamamız yok. Sayın Devlet Bahçeli seçim yenileme kararından sonra İstanbul’da partililerle bizzat kampanya yürüteceğini duyurmuştu. Hatta ona bir ironi de yaptı, ‘Mitili atıyoruz İstanbul’a’ diye. Şu anda mitil atılmış vaziyette ve çalışmalar devam ediyor" şeklinde cevap verdi.