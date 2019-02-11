'Yeliz'den al haberi: Yerel seçimleri 31 Mart şeriatçı ayaklanmasına benzetti

Topçu Kışlası'nın yeniden gündeme getirildiği, AKM'nin yıkılıp Taksim'e cami yapıldığı bir dönemde yerel seçimlere gidilirken AKP'li vekilden yerel seçimler için 31 Mart ayaklanması benzetmesi geldi. AKP İstanbul milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, '31 Mart 1909’dan aldığımız acı dersle 31 Mart 2019'da gaflete düşmeyip zamanın Hamid'i Reisicumhur'umuza ve geleceğimize sahip çıkacağız' diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şoförüyken daha sonra AKP'den milletvekili olan ve Anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü TBMM oturumunda "Yeliz" sahte ismiyle yayın yaptığı ortaya çıkan İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, 31 Mart yerel seçimlerini şeriatçı ayaklanma 31 Mart Vakası’yla karşılaştırarak “zamanın Hamid’i Reisicumhurumuza sahip çıkacağız” ifadesini kullandı.

Çamlı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “31 Mart 1909’dan aldığımız acı dersle 31 Mart 2019'da gaflete düşmeyip zamanın Hamid'i Reisicumhur'umuza ve geleceğimize sahip çıkacağız” diye yazdı.

Çamlı 8 Şubat tarihinde yaptığı “31 Mart (1909) vakasıyla Sultan Hamid'i alaşağı edip koskoca Osmanlı'ya gavura peşkeş çekenlerin torunlarını, şimdi tam 100 sene sonra 2019 yılında, 2. 31 Mart vakasıyla (seçimde) tarihin çöplüğüne atacağız! O zaman da İslamı, solcu, Türkçü, Kürtçü vs. görünümlüydüler, şimdi de” paylaşımını da yeniden alıntıladı.

Twitter’daki takipçilerinin de tepki gösterdiği Çamlı’nın mesajına yapılan bazı yorumlarda şu ifadelere yer verildi:

– Madde 216 1'e girer bu Yeliz. Ya sil ya da özür dile.

– Ayrıca matematiğin problemli sanırım. 100 sene değil 110 sene yapar.

- Biz intikam için yaşadık demeye getiriyor ki hep öyleydi.

- Mutlaka günde 5 vakit tarih oku. O cumhurun reisi değil, mutlak hüküm sahibi padişahtı. Zamanın Hamid’i varsa zamanın Vahdettinleri de var. Unutma ki zamanın Atatürkleri milyonlarca Yeliz abi.

- Altı üstü bize hizmet edecek belediye başkanı seçilecek bu ötekileştirme niye bu hıncınız kime?

31 MART VAKASI NEDİR?

1908 Meşrutiyet Devrimi’nden 8 ay sonra çıkan 31 Mart gerici ayaklanması, 13 Nisan 1909’da kimi medrese öğrencilerinin, şeriat isteklilerinin ve bazı askeri birliklerin İstanbul’daki yönetime karşı gerçekleştirdikleri bir ayaklanma. Miladi takvime göre 13 Nisan 1909’da yaşanan bu ayaklanma, Rumi takvime göre 31 Mart 1325’te yaşandığı için tarihte de “31 Mart Vakası” olarak anılageldi. Meşrutiyet’i kurtarma heyecanı ve azmi içinde yola çıkan Hareket Ordusu, İstanbul’a girip gerici ayaklanmayı bastırdı. Ayaklananların üssü bugünkü Gezi Parkı'nın yerinde olan Topçu Kışlası'ydı. En sert çatışmalar da orada oldu.