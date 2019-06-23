Yandaş medya Buldan’a kızdı: 'Teröristbaşı Öcalan’ın çağrısına uymayarak...'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın yinelenen İBB Başkanlık seçimleri için oyunu kullanması yandaş medyada “Öcalan’ın çağrısına uymadı” diye haberleştirildi.
haberler.com adlı site, Buldan’ın sandığa gitmesini "HDP Eş Genel Başkanı Buldan, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına uymayarak oyunu kullandı" başlığıyla duyurdu.
Haberde “HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yenilenen İstanbul seçimi için oyunu, Bakırköy'de kullandı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan, HDP'ye İstanbul seçiminde tarafsız kalması için çağrı yapmıştı” ifadelerine yer verildi.