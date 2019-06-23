Yabancı gözlemciler: Şu ana kadar bir usulsüzlük olmadı

Tekrarlanan seçimi izlemek üzere İstanbul'da bulunan yabancı gözlemciler, seçimlerde şu ana kadar bir usulsüzlük yaşanmadığını belirtti.

İstanbul'da seçimi değerlendiren yabancı gözlemciler, şu ana kadar bir usulsüzlük yaşanmadığını dile getirdi.

Alman Basın Ajansı'na (DPA) konuşan gözlemciler, "Şu ana kadar her şey yolunda. Ancak son seçimde de böyleydi. Daha sonra seçim kurulu teknik sebeplerden ötürü iptal kararı verdi" dedi.

Gözlemciler arasında yer alan Yeşiller partisinden Margit Stumpp, "Seçmen listeleri ve seçim sürecinin doğru işlendiği bildirildi. Herhangi bir tutarsızlık görülmedi" dedi. Stumpp, katılımın dikkat çekici şekilde yüksek olduğunu belirtti.

Avrupa Konseyi'nin 14 kişilik gözlemci temsilcilerinden Renate Zikmund ise, "Oylama şu ana kadar yolunda gerçekleşti. Organizasyon olarak her şey olabildiğince düzenliydi" diye konuştu.