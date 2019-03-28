VİDEO | TKP'nin Şişli adayı sorulamayanları sordu: Nevzat Evrim Önal'dan üç soru...

TKP'nin Şişli Belediye Başkanı adayı Nevzat Evrim Önal, ilçede sorulamayan üç soruyu dile getirdi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Şişli Belediye Başkan adayı Nevzat Evrim Önal, ilçede dile getirilmeyen, sorulmayan soruları dile getirdi.

ŞİŞLİ BELEDİYESİNDE İŞLENEN KORKUNÇ CİNAYET

Şişli Belediyesinde yakın bir zamanda büyük bir skandalın yaşandığını, belediye imar müdürünün makamında katledildiğini hatırlatan Nevzat Evrim Önal, "İşin adli boyutu bir yerden sonra anlamsızlaşabilir ama şunu söylememiz gerekiyor: Cemil Candaş, hunharca rant paylaşımı sırasında öldürüldü. Rantı doğal bir şey görenler bunu sorgulayamazlar. CHP, bu konuda kulağının üstüne yatmış gibi görünüyor. Neden böyle? Çünkü bunu konuşmaya başladığınız anda, rantı sorgulamaya başlamak zorundasınız. Cemil Candaş rant yüzünden öldü" dedi.

İŞÇİ ÜCRETLERİ VE BİLİM MERKEZİ'NE NE OLDU?

Önal, konuşmasının devamında "Şişli Belediyesi nasıl işçi ücretlerini ödeyemez hale geldi" ve "Şişli Belediyesi Bilim Merkezi'ne ne oldu da kayboldu" sorularını dile getirdi.

Önal konuşmasını şöyle sürdürdü: