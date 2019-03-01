VİDEO | TKP İstanbul adayları Yol TV'nin konuğuydu

TKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu ve TKP Güngören Belediye Başkan adayı Fatma Akın dün, Yol TV’de Çağlar Tekin ve Mustafa Necati Yıldırım’ın sunduğu Günün Sonunda programının konuğu oldu.

TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu ve Güngören Belediye Başkan adayı Fatma Akın Yol TV’de Çağlar Tekin ve Mustafa Necati Yıldırım’ın sunduğu Günün Sonunda programına konuk oldu.

'DÜZEN PARTİLERİNDEN FARKLI OLARAK İŞÇİLERİ ADAY GÖSTERİYORUZ'

Türkiye’yi ve yaklaşan yerel seçimleri değerlendiren TKP İstanbul adayı Zehra Güner, krizin yoksulluk ve işsizliği derinleştirdiğini belirterek “Kriz dönemi patronlar için yağma ve kazanç elde etme dönemi. İşçiler açısından mücadele zamanıdır” dedi. Bu kapsamda Patronların Ensesindeyiz adıyla bir mücadele ve dayanışma ağı kurduklarını hatırlatan Karaoğlu, “Anı Tur işçileri bize ulaştı haklarını aldık. Madame Coco işçileri bu ağ ile hareket etti” diyerek bu örneklerin çoğaldığını belirtti.

İstanbul’da 18 ilçede belediye başkan adayı, her ilçede belediye meclis adaylarının bulunduğunun altını çizen Karaoğlu “Biz düzen partilerinden farklı olarak işçileri aday gösteriyoruz” dedi.

'TEKSTİL İŞÇİSİ OLARAK ADAY OLDUM, 50 SANTİMLİK KUMAŞIN ETRAFINDA DÖNMEYE BAŞLADI HERKES'

Türkiye'de tek solun Türkiye Komünist Partisi olduğunu belirten Güngören Belediye Başkan adayı Fatma Akın, ilçeyi halkla beraber yönetmek istediklerini belirtti.

Adaylığı sonrası tartışmaları değerlendiren Akın, “Ben Güngören'de bir tekstil işçisi kadın olarak aday oldum ama bu 50 santimlik bir kumaşın etrafında dönmeye başladı herkes. Ölüm tehditleri de aldım. Nasıl bir başörtülü komünist olurmuş diye... Öyle mesajlar aldım. Öldürse kahraman ilan edilmesi gerekeni cezaevine atacaklarmış. Çok güzel mesajlar da aldım. Bir kanal haber yapmaya gelmişti, çok güzel kırpmışlar, düzen kanalı sonuçta. Bir teyze geldi sarıldı, kadınlar geldi aferin kızım diye, neler olduğunu anlattık, kesmişler" ifadelerini kullandı.

Akın, işçi ve emekçilerin partisi denildiğinde akla TKP'nin geldiğini sözlerine ekledi.