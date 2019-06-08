VİDEO | Meral Akşener'in seçim ziyaretinde arbede çıktı

İstanbul Sancaktepe'de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyareti sırasında İyi Partililer ve AKP'liler arasında arbede çıktı.

İstanbul Sancaktepe'de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim çadırına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İyi Partililer ve AKP'liler arasında arbede çıktı.

Seçim turu kapsamında Sancaktepe'de bulunan seçim çadırını ziyaret eden Meral Akşener, burada gerçekleştirdiği konuşmasının ardından da bölge esnafını ziyaret etti.

Ziyaret esnasında AKP'nin seçim standında görevli olanlar, bayraklarla Meral Akşener ve İyi Partililere yöneldi. Daha sonra iki grup arasında gerginlik yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.