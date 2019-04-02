VİDEO | HDP'li Sakık paylaştı: Muş'ta darbe manzaraları...

HDP tarafından Muş Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen ve AKP'li rakibine karşı yüzde 33.49 oranında oy alarak seçimi kaybeden Sırrı Sakık, Twitter'da bir video paylaştı.

Muş'taki belediye başkanlığı seçiminde resmi verilere göre AKP'li Feyat Asya 15 bin 914 (yüzde 34.83), HDP'li Sırrı Sakık 15 bin 303 (yüzde 33,49) oy aldı. 2446 oy ise geçersiz sayıldı.

Geçersiz sayılan oyların büyük bölümünün kendisine verilen oylar olduğunu belirten Sakık, sonuca dün itiraz etti.

Hiçbir tarafın zafer ilan edemeyeceğini belirten Sakık, "Muş Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz başvurumuzu yaptık. Tüm görevlileri, yetkilileri görevlerini adil bir şekilde yerine getirmeye davet ediyorum. Adil olmayan bir seçim sonucu asla meşru olamaz. Gasp edilmiş tüm oylar Muş halkının iradesidir. Bu iradeye saygı duyup, ihlal edilen yasa ve anayasanın uygulanmasını istiyoruz. Her türlü hukuki yola başvuracağız.Tüm amacımız meşru bir seçim sonucu ve bu şehrin huzurudur. Bu şehri germek değil amacımız" dedi.

​Sakık Twitter hesabından merkez ilçe seçim kurulu önünden bir video paylaştı. Sakık, videoya "Yer: Muş Merkez İlçe Seçim Kurulu. Dün işte bu koşullarda seçim mücadelesi verdik" notunu düştü.