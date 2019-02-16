VİDEO | CHP'den AKP'ye geçen adayın Erdoğan'la görüşmesi: Büyüksün reisim...

Muğla Milas'ta CHP belediye başkan adayı iken AKP'ye geçen Barış Saylak'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştüğü videosu ortaya çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesinde CHP belediye başkan adayı iken CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen ve AKP adayı olan Barış Saylak’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinin videosu ortaya çıktı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile konuşan Saylak, Cumhurbaşkanı’ndan bakanları Milas’a göndermesini ve projeler konusunda söz vermesini istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bakanların seçim sürecinde gelmesinin uygun olmayacağını söyleyerek Saylak’ı idare etmeye çalışıyor.

'BÜYÜKSÜN REİSİM' DİYOR...

Barış Saylak'ın, Erdoğan'a "Reisim" diye seslenmesi ise dikkat çekti. Saylak, bu ifadeyi birkaç kez tekrarladı.

İşte o telefon görüşmesi: