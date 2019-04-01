VİDEO | AKP'liler polise böyle saldırdı: Oy çuvallarının toplandığı salonu bastılar!

Türkiye seçimleri konuşmaya devam ederken, Üsküdar'da yaşanan bir olay tartışma yarattı. Seçim torbalarının toplandığı Üsküdar’daki 2. Seçim Kurulu’nda kavga çıktı.

Türkiye seçimleri konuşmaya devam ederken, Üsküdar'da yaşanan bir olay tartışma yarattı.

Seçim torbalarının toplandığı Üsküdar’daki 2. Seçim Kurulu’nda kavga çıktı.

Oda TV'de yer alan habere göre Üsküdar İlçe Seçim Kurulu’nun oy çuvallarını topladığı spor salonunu basan AKP’li bir grup; önlerine çıkan herkese saldırdı. Grubun, muhalefet partilerinin görevlilerine, emniyet güçlerine ve o anları kaydeden vatandaşa saldırdığı fark edildi.

Seçim kurulunda görevli Samet Köroğlu adlı bir vatandaş ise, o anları "Eşkiyalar tarafından saldırı altındayız” notuyla duyurdu.

Görüntülerde AKP'li grubun polis veya sandık görevlisi fark etmeden yumruklar savurduğu, itip, tekmeler attığı görüldü. Görüntüler tepki çekti.

İşte o anlar: