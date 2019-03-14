VİDEO | AKP seçim bürosu açılışında protesto: Etrafınız hep hırsız, hırsızlarla durmayın!

AKP'nin Malatya Yeşiltepe seçim bürosunun açılışı sırasında bir grup vatandaş, büyükşehir belediye başkan adayı Selahattin Gürkan'a 'Hırsızlarla durma Başkanım, etrafınızın hepsi hırsız' diye bağırdı. Hırsızlık ithamıyla muhatap olan AKP il başkanı İhsan Koca iddiaları redddedince vatandaşlar 'Çalmadınız mı' diye bağırdı.

AKP'nin Malatya'daki Yeşiltepe seçim bürosu açılışında vatandaşlar, partinin il başkanı İhsan Koca'yı hırsızlıkla suçladı.

Açılışa Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan, İl Başkanı İhsan Koca, AKP milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci katıdı.

Malatya’nın yerel haber sitesi Kayısı Haber’in aktardığına göre, Büyükşehir adayı Selahattin Gürkan’ın konuşmaya başladığı sırada bir grup vatandaşın “Hırsızlarla durma Başkanım, etrafının hepsi hırsız” demesi üzerine Gürkan “Biz toplantıyı yapalım” diye uyardı. aAncak vatandaşları protestolarını sürdürdüler. Gürkan’ın “Gelin gelin, gözünüzü yiyeyim, gel yanıma gel” demesinden sonra protesto eden vatandaşın Gürkan’ın yanına gelmesi de olayları bitirmedi.

Selahattin Gürkan’ın konuşmasından sonra AKP İl Başkanı İhsan Koca’nın konuşması da başka bir tartışmaya neden oldu. İhsan Koca, “Böyle güzel bir toplantının isticamını iki arkadaşımızın, kardeşimizin kafasını bulandıranlara bir şey söylemek istiyorum. Ben o arkadaşlarımıza bir şey demiyorum. Onlar inandıkları için öyle söylüyorlar” diye konuşurken “Çalmadınız mı” diye bağırarak tepki veren aynı vatandaşlara İhsan Koca ise “Bir kuruş çaldığımız ispat edersen haklısın. Ama sana değil, sana söyleyenlere söylüyorum, ispat edemezseniz namussuzsunuz, şerefsizsiniz. Öyle uzaktan konuşmayla olmaz. Eğer iddiası olan varsa ispat eder. İspat edemeyenler namussuzdur, şerefsizdir, alçaktır” dedi.

İhsan Koca’nın bu ağır sözlerinden sonra aynı vatandaşların anlaşılmayan seslerinden sonra İhsan Koca’nın “Defol git, serseri” diye konuşması ortamı daha çok gerdi.

İhsan Koca’nın “Defol git, serseri” lafını söyledikten sonra Selahattin Gürkan’ın Koca’nın hemen arkasına geldiği görülüyor. Yine videoda çok anlaşılmasa da AKP’nin başkan adayı Selahattin Gürkan’ın İhsan Koca’yı uyardığı anlaşılıyor. Bu uyarma sonrasında Koca’nın elini kaldırarak Gürkan’ a, “Neyini konuşmayacağız başkanım yav. Böyle adamların yanımızda ne işi var. Ben öyle adamların yanımıza gelmesine karşıyım kardeşim. O adamların yanımızda yeri yok, olmaz da” dedikten sonra Selahattin Gürkan’ın “Neyse kapatalım” dediği duyuluyor.

Diyalog şöyle devam etti:

SELAHATTİN GÜRKAN: Neyse kapatalım.

İHSAN KOCA: Kapatmayalım Başkanım, niye kapatalım. Adam bana hırsız diyor yav. Ben bunu kabul etmiyorum.

SELHATTİN GÜRKAN: Herkes kendini tarif eder kardeşim, herkes kendini tarif eder.

İHSAN KOCA: Ben kapatamam.

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