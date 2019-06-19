Valilik’ten Meral Akşener’e ziyaret yasağı

İstanbul Valiliği, Meral Akşener’in Beyoğlu’nda partisinin açtığı çadırı ziyaret etmesine izin vermedi. Valiliğin Akşener’in ziyaretini aynı gün Beyoğlu’nda AKP’nin yapacağı etkinlik nedeniyle yasakladığı iddia edildi.

İstanbul Valiliği İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in Beyoğlu’nda partisinin “Demokrasi Çadırı”na yapacağı ziyaretine izin vermedi.

Valiliğin yasak kararını aynı gün AKP’nin Beyoğlu’nda yapacağı halka açık toplantı nedeniyle aldığı iddia edildi.

Akşener Bakırköy’de yaptığı konuşmada “Haber geldi ki; biz o ilçede çadırımızı ziyaret edemezmişiz. Olsun olsun ben de esnaf gezerim. Şart değil. Rahatsızlık veriyorsak biz de esnafımızla hemhal oluruz. Onu da mı yasakladılar? Apartman zili çalarım. Şimdi bunlar olacak son 3 gün asabiyet had safhada. Biz sakin olacağız. Biz bu seçimi 23 Haziran'a getiren olacağız" dedi.