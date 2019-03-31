Usulsüzlük 'planı'nı yanlış anladı: Tüm pusulaları tek zarfa doldurdu

Beykoz'daki Sedat Simavi İlkokulu'nda bir kişi AKP'ye mühür basılı 17 oy pusulasını tek zarfa koyarak sandığa atmaya çalıştı. Kabarık zarfı sandıktaki aralıktan geçiremeyince yakayı ele verdi.

Beykoz'daki Sedat Simavi İlkokulunda bir kişi cebinde 17 adet üzerinde AKP'ye mühür basılmış oy pusulası ile kabine girdi.

Yanında getirdiği pusulaların hepsini aynı zarfa koyması, söz konusu kişinin muhtemelen kendisinden istenilen "pusulaları farklı kişilere dağıtması" yönündeki usulsüzlük planını yanlış anlayarak tek zarfa doldurmaya çalıştı.

soL muhabirinin aktardığına göre cebinde 17 tane AKP'ye "evet" basılı pusula ile kabine giren kişi sonrasında tek zarfa 17 pusula koyduğu için zarfı sandıktaki aralıktan geçiremedi.

Görevliler zarfın neden bu kadar kalın olduğunu sorduktan sonra müşahitlerden biri duruma müdahale edip zarfın sandığa atılmasını engelliyor.

Konuyla ilgili tutanak tutuldu.