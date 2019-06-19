Ümraniye'de CHP'lilere saldırı girişimi

CHP’li Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu’nun Ümraniye mitinginin ardından AKP’li bir grubun CHP’lilere saldırmaya çalıştığını duyurdu. Yarkadaş polisin müdahale ettiği olayın video görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

CHP’li eski milletvekili Barış Yarkadaş, Ümraniye’de İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun mitinginin ardından bir grup AKP’linin CHP’lilere saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.

Twitter hesabından olayın görüntülerini paylaşan Yarkadaş “Seçilmiş Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu 'nun Ümraniye'deki kitlesel mitingini hazmedemeyen AKP'li bir grup provokatör, CHP'lilere saldırmaya çalıştı. Gençlerimizin kurduğu barikat saldırıya engel oldu. Küçük bir arbede sonrası polis olaya müdahale etti ve grubu uzaklaştırdı” dedi.