Uğur Dündar ortak yayını reddeti: Adaylara zarara verebilecek hazırlıklar var

Uğur Dündar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayları Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın canlı yayın buluşması için kendisine gelen moderatörlük teklifi kabul etmeyeceğini açıkladı.

Dündar Twitter hesabından açıklamada moderatörlük görevi üzerinden "her iki adaya zarar verebilecek birtakım hazırlıklar" yapıldığını belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kendime ve toplumuma karşı duyduğum sorumluluğun bilinciyle, bu açık oturumda adaletin terazisini milim saptırmayacağıma ve geçmiştekilerde olduğu gibi, her iki tarafın da yayın sonrasında teşekkürleriyle karşılaşacağıma en ufak şüphem yoktur. Bunlarla birlikte moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek birtakım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum.