Türkeş'i anan İmamoğlu'na MHP'den destek

Alparslan Türkeş'i 'rahmetle' anan Ekrem İmamoğlu'na MHP'nin yayın organı Ortadoğu gazetesi birinci sayfasından yer verdi. Gazete haberinde İmamoğlu'ndan övgüyle söz etti.

MHP’nin yayın organı Ortadoğu gazetesi, bugün birinci sayfadan İstanbul’da seçimleri kazanan Ekrem İmamoğlu’na yer verdi. Fatih Camisi’nde cuma namazı kılan Ekrem İmamoğlu'nun Ortadoğu gazetesi yazarı Süleyman Doğan’la çektirdiği fotoğraf da gazetede yayımlandı.

İmamoğlu iki gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Alparslan Türkeş'i anmıştı. İmamoğlu "Türk siyasi hayatının önemli kişiliklerinden Alparslan Türkeş'i vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum" ifadesini kullanmıştı.



Ortadoğu gazetesi bugünkü haberinde Ekrem İmamoğlu’ndan övgüyle söz etti.

Odatv'nin aktardığına göre gazetede İmamoğlu için şu ifadeler kullanıldı:

“Tokatlı Gazi Osman Paşa Vakfı tarafından, Osmanpaşa’nın vefatı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte helva dağıtan İmamoğlu, halkın büyük ilgisini çekti. Helva dağıtırken ona oy vermeyen bazı vatandaşlardan, ‘Başkan sana oy vermedik ama tebrik ediyoruz’ sesleri duyuldu.”

Ortadoğu gazetesi haberinin devamında, İmamoğlu ile gazetenin yazarı Süleyman Doğan arasında geçen sohbetten de bölümler verildi.

İşte birinci sayfadaki o haberin duyurusu ve 14'üncü sayfasındaki haberin tamamı: