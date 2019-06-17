TÜRGEV’den açıklama: İmamoğlu özür dilesin

Bilal Erdoğan’ın yönetiminde yer aldığı TÜRGEV, İBB’den vakıflara aktarılan paraları gündeme getiren İmamoğlu'nu 'kucaklayıcı ve birleştirici bir siyaset yürüttüğü iddiasının gereği olarak' özür dilemeye çağırdı.

Bilal Erdoğan’ın yönetiminde yer aldığı TÜRGEV, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden “kaydi ve nakdi ödeme almadığını” ileri sürerek CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu’ndan “kucaklayıcı siyaset iddiasının gereği olarak” özür dilemesini istedi.

Ekrem İmamoğlu, dün AKP’nin adayı Binali YIldırım ile birlikte katıldığı canlı yayında İBB’nin vakıflara harcadığı paralara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

TÜRGEV'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir belediyesi, vakfımıza, yayında ifade edildiği gibi, herhangi bir nakdi veya kaydi ödeme yapmamıştır. İstanbul büyükşehir belediyesi ile vakfımız arasında yapılan iş birliği yasallık, şeffaflık ve İstanbul halkına hizmet esasıyla, benzeri pek çok sivil toplum kuruşu ile olan işbirliklerinden farksız şekilde yürütülmüştür.

Vakfımızın isminin bir kaç kez anılarak, daha önce de sayısız kez yalanlanmış olan ifadelerin kullanılması büyük talihsizliktir. Daha fazla İstanbul gibi vakıf kültürü ile anılan bir şehrin vakıflarının asılsız iddialarla yıpratılmaya çalışılması, vakıfların 'kirli' vakıf - temiz vakıf gibi subjektif yorumlara açık şekilde ayrıştırılması başta İstanbulumuza büyük bir haksızlıktır. Sayın CHP adayını, kucaklayıcı ve birleştirici bir siyaset yürüttüğü iddiasının gereği olarak, gençlerimizden ve vakfımızın tüm gönüllülerinden özür dilemeye davet ediyoruz."