Tunç Soyer: AKP'li gençler bana oy verecek

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, canlı yayında dikkat çekici açıklamalarda bulunurken babasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı. Tunç Soyer, partisinin yerel seçimlerde HDP ile ittifak içinde bulunduğu iddiaları hakkında ''HDP'le ne örtülü ne açık, böyle bir ittifak yok'' dedi. Soyer adaylığına ilişkin, ''Ben AKP tabanından da oy almak istiyorum. Gençleri bana oy verecek'' ifadelerini kullandı.

İşte Soyer'in açıklamalarından satır başları:

"SON ANA KADAR, 2-3 GÜN ÖNCESİNE KADAR HİSSETTİRMEDİLER"

Açıklandığı gün öğrendim. Öncesinde hiçbir netlik yoktu. Asla böyle bir şey söylenmedi. Son ana kadar 1-2 öncesine kadar hissettirilmedi bile. Örgütlerden sorumlu olan genel başkan yardımcımız var. Onlar ilçelerden, illerden gelen adayları kategorize ediyorlar ve onları MYK'ya getiriyorlar. Bu isimler konuşuluyor,tartışılıyor, arkasından bu isimler Parti Meclisine geliyor. Öncelikle Oğuz Kaan Salıcı hazırlıyor.

"6 AYRI ANKET YAPILDI, DEMOKRATİK BİR SEÇİM DİYEBİLİRİZ"

Anketler yapıldı, kamuoyu yoklamaları yapıldı. Çok titiz bir çalışma sürdürüldü. En son Parti Meclisi'nde bu isimler onaya sunuldu. Çok anket yapıldı. Farklı bölgelerde yapıldı. Bütün bunlar sentez aşamasına gelindi. Bu çok demokratik bir yöntemdi. Tabii ki ön seçim en demokratik yöntem. Ama başka birtakım etkenler nedeniyle her şeyiyle en demokratik bir seçim olduğunu söyleyebiliriz. 19 saat süren tartışmalar yaşandı. Bunlar çok sağlıklı şeyler aslında.

"MERKEZİ SİYASETTEKİLER DEĞİL DE YEREL YÖNETİCİLER ÖNE ÇIKTI"

Heyetler halinde ilçeler, iller, defalarca gidildi. Birileri gönderildi. Birileri için destek talep edildi. Bütün bunlar çok şeffaf,berrak biçimde adayların çıkmasına yol açtı. Muhtemelen böyle bir eğilim açıldı. Kentlerinde başarılı olmuş yerel yöneticiler tercih edildi. Merkez siyasette yol almış isimler değil de yerel siyasette başarısı, performansı ortaya konmuş adaylar üzerinde yoğunlaşıldı. Muhtemelen bu belirleyici sebep oldu.

"İZMİR'LE İLGİLİ FİKİRLERİMİ, HAYALLERİMİ ORTAYA KOYDUM"

Son ana kadar, 2 gün öncesine kadar kimse bana 'Sen bizim belediye başkanımız olacaksın' demedi. Sayın Genel Başkanımız da söylemedi. Birden çok kez bir araya geldik. Ben İzmir'le ilgili fikirlerimi, hayallerimi, vizyonumu ortaya koydum. Kendisi de katkıda bulundu. Ama adaylık noktasına gelince ne ben kendisine sordum, ne de bana söyledi.

"AZİZ BAŞKAN BELKİ DE BİR BAŞKA İSMİ ÖNGÖRMÜŞ OLABİLİR"

Beklemediğimiz bir şeydi, Aziz Bey'in açıklaması. Başka bir zaman 'ben aday olmayacağım' demişti. Bunu da anlamaya çalışıyorum. Sonuç olarak Aziz Başkan kendi yerine başka birisini öngörmüş olabilir.

Bunu kendisine sormak daha doğru olur. Muhtemelen Aziz Bey, bir başka ismin aday olması gerektiğini düşünüyordu. Çok net söyleyeyim, Aziz Bey'le bizim aramızda 10 yıllık süreçte hiçbir tartışma, hiçbir küskünlük, bir kaş kalkması yaşamadık. Aziz Başkan 30 ilçenin bağlı olduğu bir büyük şehir belediye başkanı. Belki onlardan belki dışarıdan birinin layık olduğunu düşünmüş olabilir. Başka tercihleri olabilir. Bunu gerçekten ona sormak daha doğru olur. Beni hangi gerekçeyle istememiş olabileceğini bilmiyorum.

"10 YIL İÇİNDE AZİZ BAŞKANLA HİÇBİR SORUN YAŞAMADIK"

Mevzuat gereği biz büyükşehir belediyesine çok bağlıyız. Bizim zaten Büyükşehir'e saygıda kusur etmemiz söz konusu değil. Ayrıca parti sorumlulukları gereği de öyle bir saygımız var. Aziz Başkan her hâlükârda bizim büyüğümüz. 10 yıl içinde hiçbir sorun yaşamadık. İzmir çantada keklik değil. Sandık bu. Ne kadar anket yaparsanız yapın, sonunda insanlar sandığa oylarını atacaklar. Kim bilir o güne kadar ne gelişmeler yaşanacak memlekette.

"BABAN ŞEREFLİ BİR TÜRK SUBAYIDIR, ONUNLA GURUR DUYUYORUM"

Ben 10 yıllık başkanlığım döneminde bir kez babamla ilgili cümle kurdum. O da 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde bir şey hatırladım. Babam Fethullah Gülen'in hapse atılmasıyla ilgili kararı veren hakimdir. Bu benim için gurur vesilesidir. Bunu paylaşmak istedim. Babamla ilgili, geçmişte yaptıklarıyla ilgili hiçbir cümle kurmadım. Babam Türk ordusunun şerefli bir subayıdır. Dedem Kuvayı Milliye'nin kahramanıdır. Onlarla gurur duyuyorum. Darbeye karşıyız tabii ki. Demokrasi tabii ki sonuna kadar sahip çıkmamız gereken bir şey. 10 yıldır belediye başkanıyım ama bu tartışmalar büyükşehir belediye başkanı olunca bu tartışmalar gündeme getirildi.

"AKPLiİ GENÇLER BANA OY VERECEK! HDP'YLE İTTİFAK YOK"

HDP'le ne örtülü ne açık, böyle bir ittifak yok. Ben AKP tabanından da oy almak istiyorum. Gençleri bana oy verecek. Kadınlar oy verecekler. YLerel yönetim başka bir şey. O sokak lambası yanmayan parkın lambasını onaracak mı? Yerel seçim dinamikleri çok farklı işliyor. İyi ki de öyle işliyor. Çünkü demokrasi ancak o zaman gelişiyor. Demokrasi her şeye rağmen demokraside daha çok nefes alıyor.