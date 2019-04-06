TRT'nin yeniden sayımları canlı yayınlama talebine YSK'den olumsuz yanıt

TRT, sayımı devam eden sandıklardan canlı yayın yapmak için YSK'ya başvuruda bulundu. YSK'den yapılan açıklamada kesintisiz canlı yayın yapılması talebini kabul edilmezken, sayım notalarından haber amaçlı görüntü almasına onay verildi.

31 Mart seçimleri sonrası bazı il ve ilçelerde itirazlar sonucu oylar yeniden sayılıyor. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Yüksek Seçim Kurulu'na oy sayımı devam eden sandıklardan canlı yayın yapmak için başvuru yaptı.

TRT'nin açıklaması şu şekilde: "Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak; kamuoyunun doğru bilgi ihtiyacını karşılamak için YSK’a oy sayımının devam ettiği sandıklardan canlı yayın yapmak istediğimizi bildirdik. Başvurumuza dair karar değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YSK’DEN YANIT

YSK, TRT'nin oy sayım işlemlerini canlı yayınlama konusundaki talebine ilişkin karar aldı.

Talebi kısmen kabul eden YSK, ilgili kararında, sayım işlemlerinin sürdüğü sandıklardan kesintisiz canlı yayın yapılması talebini kabul etmezken, Ankara ve İstanbul'da devam eden sayım işlemlerinden TRT'nin haber amaçlı görüntü almasını kararlaştırdı.