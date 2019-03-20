TKP'nin seçim çalışmaları: Aliağa, Manisa, Urla, Çeşme, Samsun, Gebze...

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) ülkenin dört bir yanındaki seçim çalışmaları sürüyor...

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Aliağa Belediye Başkan adayı Atila Işık, beraberindeki Aliağa ilçe örgütünden temsilcileriye Petrol-İş Sendikası Aliağa şubesini ziyaret etti.

Petrol-İş Şube Başkanı Ahmet Oktay ve başkan yardımcısı Veysel Gündüz tarafından ağırlanan TKP heyeti, 31 Mart yerel seçimlerine dair görüşlerini ilettikleri ziyarette, Aliağa'daki sendikal faaliyetlere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

TKP heyeti, Aliağa gibi bir işçi kentine işçi bir belediye başkanının yakışacağını ifade ederek, aynı zamanda Petrol-İş üyesi olan Atila Işık için destek talep etti. Yerel seçim gündemi dışında Aliağa'daki işçi ve sendika gündemlerine dair fikir alış verişinde bulunan TKP heyeti ve sendika yönetimi, dayanışmanın önemine dair görüşlerini paylaştıktan sonra birbirlerine başarılar dilediler.

MANİSA'DA 'AYNI GEMİDE DEĞİLİZ DİYENLER' BULUŞUYOR

TKP'nin Manisa'daki seçim çalışmaları da devam ediyor.

TKP Manisa il örgtü, 24 Mart Pazar günü saat 16.00'da MASKİ Kuleler Konferans Salonu'nda bir buluşma düzenliyor.

TKP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Çınar, etkinliğe ilişkin şu çağrıda bulundu: "Manisa'da bugüne dek karşılaşmadığımız bir ilgiyle karşılaşıyouz. Güçlendiğimiz çok açık. Seçime bir hafta kala büyük bir buluşma düzenledik. Rantçılarla, yağmacılarla, sömürücülerle, patronlarla, müteahhitlerle, yetmez ama evetçi liberallerle 'Aynı Gemide Değiliz' demek için 24 Mart Pazar günü 16.00'da MASKİ Kuleler Konferans Salonu'nda buluşuyoruz... Manisa halkı davetlimizdir. Nâzım Usta'nın deyişiyle 'Bu davet bizim.' Gücümüzü büyütmek, örgütlü mücadelemizi güçlendirmek için buluşma çağrımızı bir kez daha yineliyoruz" dedi.

URLA'DA TKP MİTİNGİ

TKP İzmir'in Urla ilçesinde 24 Mart Pazar günü saat 15.00'te bir miting düzenliyor. Mitinge TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, gazeteci-yazar Enver Aysever, Urla Belediye Başkan adayı Gizem Batı Ayaz katılacak.

ÇEŞME TKP'DEN SEÇİM BULUŞMASI

TKP Çeşme ilçe örgütü de bu hafta sonu bir etkinlik düzenliyor.

TKP Genel Sekreter Kemal Okuyan, gazeteci-yazar Enver Aysever ve Çeşme Belediye Başkan adayı Serhat Göktoğan'ın katılacağı etkinlik Çeşme kilise binasında saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

SAMSUN TKP SAKARLI'DA BULUŞTU

Samsun Terme'nin Sakarlı beldesinedki cemevinde TKP heyeti ile belde halkı bir araya geldi.

CHP’nin Terme’de Saadet Partisi adayını desteklemesine tepkilerini dile getiren Sakarlı halkına Belma Nur Kartal, gericilik ile sermayenin el ele yürüdüğünü örnekleriyle açıkladı. TKP’lileri ağırlayan Alevi Dedesi Emrah Çolak, bugüne nasıl gelindiğine dair tarihten örnekler veren bir konuşma gerçekleştirdi.

Çolak, tarihsel olarak Hacı Bektaş külliyesinde düzenle bağı olan sınıfsal kesimlerin Demokrat Parti’den Türkiye Birlik Partisi’ne askeri darbelerin yolunu açtığını anlattı. 1980 sonrası SHP’yi yaratanların sosyalistler olduğunu söyleyen Çolak, Baykal CHP’sinin kurulmasıyla düzenin çarklarının işlemeye devam ettiğini vurguladı. TKP’nin Samsun adaylığına ilişkin Emrah Çolak, "Bugün bunlar konuşulur, yarın vücut bulur, ertesi gün taraf bulur" dedi. CHP’nin çıkardığı ve desteklediği İYİP adaylarının birer proje olduğunu belirterek "Aklı selim düşünmek lazım, bilinci ve direnci kaybetmemek lazım, bunlar meydanın boş ve sessiz olmadığını bilmeliler" şeklinde konuştu.

GEBZE'DE BASIN TOPLANTISI: YAŞAMI ÜRETENLER YÖNETECEK

TKP Kocaeli adayları bu sabah Gebze İlçe Örgütü’nde bir basın toplantısı yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladılar.

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