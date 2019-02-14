TKP'nin Ortaca adayı tarım işçisi Fatma Aslan: Rantçılığa geçit vermeyeceğiz

Muğla'nın Ortaca ilçesinde TKP'nin belediye başkan adayı tarım işçisi Fatma Aslan bir basın toplantısı düzenledi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) belediye başkan adayı olan Fatma Aslan, bir basın toplantısı düzenleyerek hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

30 yıl boyunca İstanbul'da işçi bir kadın olarak yaşamını sürdürdüğünü, dört yıldır da Ortaca'da narenciye tarlalarında tarım işçisi olarak çalıştığını belirterek, "Tarım işçileri çok zor koşullarda çalışıyorlar. Günlüğü dört kilo patlıcan parasına, iş ve can güvenliği olmadan, sağlıksız koşullarda çalışıyorlar. Binlerce Ortacalı bu durumda. Sezonluk tarım işçileri, taşeron işçileri, sanayi sitesi işçileri, hal işçileri, büro emekçileri de farklı durumda değil. Ortacamızın çok fazla sorunu var. Toplu ulaşım pahalı. Binlerce insan ilçemize turist olarak gelirken, yıllardır burada yaşayan hemşehrilerimiz arasında denize gidemeyen bile var. Halkçı bir uygulama ile bu sorunları çözeceğiz" dedi.

Rantiye haline getirilen Sarıgerme ve İztuzu plajları başta olmak üzere diğer tüm plajları emekçilerin ücretsiz kullanımına açacaklarını ifade eden Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Park ve mesire yerlerini çoğaltıp verimli hale getireceğiz. Festivali panayır olmaktan kurtarıp dayanışmacılığı, üretenliği besleyen, kültür ve sanatın çağdaş sesleriyle yeniden örgütleyeceğiz. On binlerce insanın yaşadığı Ortaca'da sinema yok, tiyatro yok. En hızlı şekilde kültür merkezi yapımına başlayacağız. Kamusal alanların rantiye ve kâr odaklı satılıp işletilmesine dayanan yaklaşımlara karşı toplumcu, doğayı savunan, kentimizin dokusunu bozmayan bir belediyeciliği, emekçilerle birlikte örgütleyeceğiz. Ortaca halkının belediye yönetimine katılmasını istiyoruz. Sadece oy vermeye değil, Ortacalıları yönetime katılmaya davet ediyoruz."