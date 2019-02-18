TKP’nin Mut adayının seçim bürosuna faşist saldırı!

TKP’nin Mut Demokratik Halk Dayanışması’ndan belediye başkan adayı Devrim Şimşek’in seçim bürosuna bir grup faşist saldırdı. Saldırıda seçim bürosunun camları kırıldı.

Mersin’in Mut ilçesinde Mut Demokratik Halk Dayanışması’ndan Türkiye Komünist Partisi (TKP) belediye başkan adayı Devrim Şimşek’in seçim bürosuna bir grup faşist önceki gece saldırı düzenledi.

Seçim bürosunun camlarının kırıldığı saldırı sonrası bir açıklama yapan Mut Demokratik Halk Dayanışması baskılara boyun eğmeyeceklerini belirtti.

Mut Demokratik Halk Dayanışması tarafından dün yapılan açıklamada şöyle denildi:

‘DÜZEN SİYASETİ DIŞINA ÇIKMAMIZDAN RAHATSIZ OLDULAR, DAHA ÇOK RAHATSIZ EDECEĞİZ’

“Dün gece saat 01.00 civarında Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan seçim büromuz faili belli olan kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğramıştır.

Seçim büromuzun camları kırılıp zarar verilmiştir.

Halkçı çözümler üretip alışılagelmiş çürümüş düzen siyaseti dışına çıktığımız için rahatsızlık verdiğinizi biliyoruz.

Yoksul, çaresiz bırakılmış üreticimize somut devrimci çözümler sunduğumuz için, birlikte üretip birlikte yönetmek istediğimiz için, ranttan yana değil emekten yana olduğumuz için, sermayenin çıkarlarını değil halkın çıkarlarını koruduğumuz için rahatsız oldular.

Daha çok rahatsız edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”