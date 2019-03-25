TKP'nin Maltepe adayı Yıldız Koç Savaş'tan CHP'li belediye başkanına dokuz soru

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Maltepe Belediye Başkan adayı Zeynep Yıldız Koç Savaş, daha önce yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen ve partisi tarafından yeniden aday gösterilen CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç'a dokuz kritik soru yöneltti.

İstanbul’un CHP’li belediyelerinin arasında yer alan Maltepe Belediyesi, 2014 yerel seçimlerinden sonra defalarca yolsuzluk iddiaları ile gündeme geldi. İmar izinleri, arsa tahsisleri, belediyenin borçları gibi başlıklarda Belediye Başkanı Ali Kılıç ve belediye hakkında önemli iddialar var.

Öte yandan Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın, 31 Mart seçimleri için yeniden aday gösterilmesi CHP içinde tartışmalara neden olmuştu. Siverek Adayı ile birlikte Parti Meclisi’nden geçirilmeyen iki adaydan biri olan Kılıç’ın aday gösterilmesini protesto eden CHP’liler, Maltepe’den Ankara’ya tersine "Adalet Yürüyüşü" düzenlemişlerdi.

TKP ADAYINDAN KRİTİK SORULAR

Konuyla ilgili soL’a açıklamalarda bulunan Türkiye Komünist Partisi Maltepe Belediye Başkan Adayı Zeynep Yıldız Koç Savaş, belediye başkanına yanıtlaması için sorular yöneltti.

Seçim çalışmaları için gece gündüz Maltepe halkıyla birlikte olduklarını söyleyen Koç, Maltepe’nin tam bir sorun yumağı haline geldiğini belirtti. Kimi mahallerde çeteler, uyuşturucu tacirleri, neredeyse bütün mahallelerde kentsel dönüşüm sorunları olduğunu belirten Koç, “Maltepeliler hem bu sorunlardan hem de belediyenin bir ticari kuruluş gibi çalışmasından son derece rahatsızlar” dedi.

Belediyenin adının karıştığı yolsuzluk iddialarını da gündeme getiren Koç, bu konuyla ilgili Belediye Başkanı’nın yanıtlaması gereken sorular olduğunu belirtti.

İŞTE O SORULAR

Koç bu konuda şunları söyledi:

“Maltepe Belediyesi’nin adı 2014 yerel seçimlerinden sonra birçok yolsuzluk-usulsüzlük iddiasıyla anıldı. Bizim seçim çalışmalarımızda da en fazla bu iddialar gündeme geliyor. Maltepe’de halkın soruları var. Biz halkın bu sorularını yanıtlaması için Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a buradan sormak istiyoruz.

SORU 1: Süreyya Paşa Vakfı’nın belediye tasarrufunda olduğu söylenen gelirleri aylık olarak ne kadardır? Vakıf gelirleri, Süreyya Paşa’nın vasiyetine uygun olarak, eğitim ve sağlık hizmetleri için kullanılmakta mıdır? Bu kapsamda, Maltepe Belediyesi ve Süreyya Paşa Vakfı tarafından Gezici Kütüphane projesi için getirilen otobüsler şu anda nerededir? Projeye harcandığı söylenen yaklaşık 900 bin liraya ne olmuştur?

SORU 2: Tahincioğlu projesi için, bölge halkının fikrinin alındığı ve tutarı yaklaşık 50 milyon lira olan akıllı bina yapılması karşılığında ruhsat verilmesi kararı çıktığı belirtiliyor. Bu konudaki protokol nerededir? Anlaşmanın üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen, akıllı bina neden halen ortada yoktur?

SORU 3: Belediyenin önemli projeleri arasında gösterdiğiniz Başıbüyük Yaşam Merkezi faaliyete geçti. Bu merkezin Ankara’dan bir firmaya kiraya verildiği, alan firmanın ise merkezin birimlerini üçüncü şahıslara kiraladığı doğru mudur? Bu kiralama işlemlerinden belediye ne gelir elde etmiş, diğer şirketler ne kadar para kazanmıştır?

SORU 4: Bir diğer proje olan Cumhuriyet Parkı projesinde, parkın içindeki işletmelerin yap-işlet-devret mantığıyla şirketlere devredilmesi konusunda bir önceki belediye başkanının açtığı davadan hangi kamu yararını gözeterek feragat ettiniz? Şu anda parkın içindeki işletmeler kimler tarafından ve hangi anlaşmayla işletiliyor?

SORU 5: Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük’te yılan hikayesine dönen tapu sorununda, belediyenin Altaş’a borcu nedeniyle arazilerin hacizli olduğu iddiaları gündeme gelmiş, mahalle halkı eylem yapmıştı. Bunun üzerine, borcun ödendiğini ve dosyanın kapatılmamasından kaynaklı bir aksaklık olduğunu söylediniz. Bu borcun ödendiği ve haczin kaldırıldığı tam tarih nedir? Ve borç karşılığı haciz, neden başka bir kamu varlığı üzerine taşınmıştır?

SORU 6: Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük’te gündemde olan kentsel dönüşüm sonrasında, mahalle halkının, tıpkı Fikirtepe’de olduğu gibi fiilen göçe zorlanacağı açıktır. Belediyenin, kentsel dönüşümü mahalle halkının yaşam alanına ve doğaya saygılı biçimde yürütmek konusunda bir öngörüsü bulunuyor mu?

SORU 7: Belediyenin güncel borcu ne kadardır? Belediye kimlere borçlandı? Bu borç son seçimden bu yana ne kadar arttı? Maltepe Belediyesi son yerel seçimlerden bu yana kaç inşaat için ruhsat verdi? Bu ruhsatlardan ne kadar gelir elde etti? Buradan elde edilen gelir nerede kullanıldı?

SORU 8: Taşeron işçilerinin 696 sayılı KHK ile belediye şirketlerine geçirilirken uğradıkları kayıplarını güvence altına alan toplu iş sözleşmesini, işçileri temsil eden sendika Genel-İş ile 19 Kasım 2018 tarihinde imzaladınız. O tarihten bu yana işçilerin kayıplarını telafi eden sözleşme maddelerine neden uymadınız ve işçilerin bu konudaki alacaklarını neden ödemediniz?

SORU 9: Ali Kılıç’ın kardeşi Dursun Kılıç’ın, Almanya’dan geldikten kısa süre sonra, 10.000 TL gibi oldukça mütevazi bir sermayeyle kurduğu Piya İnşaat neden sadece Maltepe’de faaliyet gösteriyor ve bu ölçüde sermayeyle bu kadar inşaatı nasıl yapıyor? Bu etik midir?