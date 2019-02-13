TKP’nin Hacıbektaş adayı Sümer’e gençlikten destek ziyareti

Türkiye Komünist Gençliği Ankara Örgütü, TKP'nin Hacıbektaş belediye başkan adayı Ali Haydar Can Sümer'in seçim çalışmalarına destek olmak üzere Hacıbektaş'ı ziyaret etti. Ziyarete Sümer'in mezun olduğu ODTÜ'den öğrenciler de katıldı.

soL - Ankara