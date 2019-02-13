TKP’nin Hacıbektaş adayı Sümer’e gençlikten destek ziyareti

Türkiye Komünist Gençliği Ankara Örgütü, TKP’nin Nevşehir Hacıbektaş ilçesi belediye başkan adayı Ali Haydar Can Sümer’i desteklemek üzere Hacıbektaş’a ziyaret gerçekleştirdi.
Sümer’in mezun olduğu ODTÜ’den öğrencilerin de yer aldığı ziyarette, TKG ODTÜ adına "Sıra arkadaşımızın yanında, sınıfımızın safındayız! Oylar halkın temsilcilerine! Oylar Ali Haydar Can Sümer'e!" yazılı pankart açıldı.
TKG üyeleri ziyarette komünist adaylara destek mesajı verdi ve esnaf ziyaretlerine katıldı.
TKP’NİN HACIBEKTAŞ ADAYI ALİ HAYDAR CAN SÜMER KİMDİR?
1983’te Hacıbektaş’ta doğan Ali Haydar Can Sümer, ilkokula Hacıbektaş’ta başladı. Öğrenim hayatını İstanbul ve Ankara’da sürdüren Sümer, 2007 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Çalışma yaşamında çeşitli ulusal ve uluslararası yazılım projelerinde görev aldı ve son 5 yıldır yüzlerce belediye tarafından kullanılan kent bilgi sistemleri üzerine çalışıyor. Bilgisayar Mühendisleri Odası'nda Toplum için Mühendislik Komisyonu başkanlığı görevini yürüten Sümer, 2014 yılından beri TKP üyesi. Sümer, İngilizce ve İspanyolca bilir, evlidir.