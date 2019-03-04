TKP'nin Bartın adayları tanıtıldı

TKP Bartın il örgütü yerel seçim adaylarını tanıttı. Bartın Belediye Başkan adayı Gözde Demiral, 'Bu iktidar öğrencilerin siyaset yapmasına izin vermiyorsa, komünist öğrenciler başkan adayı olarak, meclis üyesi adayı olarak siyaseti sınıf arkadaşlarına, sıra arkadaşlarına taşımanın yolunu bulacaktır' dedi.

Bartın'da belediye başkanlığı ve tüm ilçelerde belediye meclis üyeliği için aday gösteren TKP'nin aday tanıtım toplantısında, üniversite öğrencilerinin yoğun katılımı dikkat çekti.

TKP Bartın Belediye Başkan adayı üniversite öğrencisi Gözde Demiral, yerel yönetimlerde komünist ilkeleri anlattığı konuşmasında, bir öğrenci olarak neden belediye başkan adayı olduğunu açıkladı. Demiral, "Burada bulunan, okuyan herkes gibi emekçi bir ailenin çocuğuyum. Aslına bakarsanız çoğumuzun sorunları ortak; evimizde, okulumuzda, buradaki sosyal hayatımızda yaşadığımız sorunlar ortak. Düzen partilerinin bu sorunları yalnızca seçim zamanları görüp, çözümlerini 'proje' adı altında sunmaları; belediyelerin temel sorumluluklarını sanki bir lütufmuş gibi halkın önüne koymaları bir çürümüşlük" dedi.

TKP'nin halkı seçeneksiz bırakmamak için o pusulada yer aldığını ifade eden Demiral, şöyle konuştu: "Düzen partilerinin aynı gemide olduklarını biliyoruz. Bu gemi patronların, onların yardakçılarının, işgüzarların gemisidir. Biz onlarla aynı gemide değiliz, bizim gemimiz emekçi halkın gemisidir. Bu iktidar öğrencilerin siyaset yapmasına izin vermiyorsa, üniversiteleri cansız, hareketsiz, hiçbir tartışmanın yapılmadığı biat kurumlarına çevirmeye çalışıyorsa, komünist öğrenciler bu karanlığı yırtacak, belediye başkan adayı olarak, meclis üyesi adayı olarak siyaseti sınıf arkadaşlarına, sıra arkadaşlarına taşımanın yolunu bulacaktır."

Demiral konuşmasını, "Bize oy verin ki bu düzenin sahipleri, dünyanın kendilerinden büyük olduğunu anlasın. Komünistlere oy verin ki belediye meclislerinde rantçılara göz açtırmayalım, komünistleri destekleyin ki kent yaşamını istediği gibi yapıp bozabileceğini kimse zannetmesin. TKP’yi destekleyin ki bu seçimde de, sonrasında da örgütlü halkın gücünü soyguncu patronlar görsün” diyerek sonlandırdı.

Daha sonra TKP üyeleri ve dostları, Ulus ilçesinde seçim çalışmasına katıldı.