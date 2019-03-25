TKP'den Urla'da miting, Çeşme'de halkla buluşma toplantısı

Türkiye Komünist Partisi Urla'da miting, Çeşme'de halkla buluşma etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliklere TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, gazeteci-yazar Enver Aysever, müzisyen Gülcan Altan katıldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Urla'da miting, Çeşme'de bir buluşma etkinliği gerçekleştirdi. Her iki etkinliğe de TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ile gazeteci-yazar Enver Aysever ve bu ilçelerin belediye başkan adayları katıldı.

URLA MEYDANINDA COŞKULU MİTİNG

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Urla ilçe örgütünün çağrısıyla Urla Meydanı’nda seçim mitingi gerçekleştirildi.

TKP Urla Belediye Başkan adayı Gizem Batı Ayaz’ın yaklaşan belediye seçimlerinde toplumcu belediyeciliğin nasıl hayata geçirileceği ve Urla’ya yönelik komünistlerin belediyecilik anlayışını anlattığı konuşmasıyla başlayan mitinge, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve gazeteci-yazar Enver Aysever de katıldı.

Çok sayıda Urlalı emekçinin biraraya geldiği mitingde konuşan Okuyan, TKP adaylarının en önemli farkının “ben” değil “biz” diyen bir anlayışa sahip olmaları olduğunu belirtti. TKP belediye meclisi adaylarının her türlü rantın peşinde koşanların karşısına halkın, belediye meclislerindeki temsilcisi olarak aday olduklarını vurgulayan Okuyan, tüm Urlalıları Gizem Batı Ayaz ve TKP belediye meclis üyesi adaylarına oy vermeye çağırdı.

Ardından söz alan gazeteci yazar Enver Aysever, erkek egemen zihniyetin kentleri ve aslında tüm yaşam alanlarını boğduğu, bunun karşısına cesurca çıkan genç ve eğitimli bir kadının mutlaka desteklenmesi gerektiğini söyledi. Aysever, “Yalnızca oy vermek de yetmez. Bu memleketin gidişatından şikayetçi olan herkes yanyana gelmeyi, omuz omuza vermeli ve birlikte hareket etmeli. Yoksa kimsenin memleketin sorunlarından şikayet etmeye hakkı olmaz.” dedi.

Yüzlerce emekçinin katıldığı TKP’nin Urla’daki seçim mitingi sanatçı Gülcan Altan’ın konseri ile son buldu.

ÇEŞME'DE YEREL SEÇİM BULUŞMASI: AYNI GEMİDE DEĞİLİZ

TKP Çeşme Belediye Başkan Adayı Serhat Göktoğan ve belediye meclis üyesi adayları, çok sayıda Çeşmeli yurttaş ile buluştu.

Etkinlik Çeşme Merkez’deki Tarihi Kilise-Konferans binasında gerçekleştirildi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve gazeteci-yazar Enver Aysever’in katılımıyla gerçekleştirilen seçim buluşmasında konuşan Serhat Göktoğan, Çeşme’nin kronikleşmiş sorunlarının olduğunu ve bu sorunları hiç kimsenin tek başına çözemeyeceğini belirtti. Kent sorunlarının çözümünün mutlaka mahallelerde kurulacak halk meclislerinde biraraya gelerek tartışmakta ve tüm kent sakinlerinin elini taşın altına koymasında olduğunu söyleyen Serhat Göktoğan, Çeşmeli emekçilerin partisinin TKP olduğunu söyledi.

Ayrıca seçimlerde oy vermenin yalnızca bir başlangıç olduğunu, TKP’nin müşahiti olmanın da gerekli olduğunu vurgulayan TKP Çeşme belediye başkan adayı Serhat Göktoğan, tüm Çeşmelileri TKP’nin üyesi olmaya davet etti.

TKP’nin ülke ve dünyaya dair düşüncelerini aktaran Kemal Okuyan ve TKP’nin seçim çalışmalarına dayanışma dileklerini paylaşan Enver Aysever’in konuşmalarının ardından, etkinlik sanatçı Gülcan Altan’ın konseri ile son buldu.