TKP'den İzmir'de seçim buluşması: Aynı gemide değiliz!

Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Örgütü'nün Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenlediği etkinlik sinevizyon gösterimi ile başladı. 3 Mart 1992'de Zonguldak Kozlu'da gerçekleşen patlama ve maden işçileri de anıldı.

Etkinliğin başlamasının ardından kürsüye gelen TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına değinen Okuyan, "seçim manzaraları" hakkında şu ifadeleri kullandı:

Dünyaca ünlü komünist şair onurumuz Nazım Hikmet'in en önemli eseri Memleketimden İnsan Manzaraları biliyorsunuz. Biz de seçim manzaraları diye kitap yazabiliriz. Ancak oradan iyi bir eser çıkmaz, parodi çıkar. Neden böyle diyorum Çünkü biz ciddi bir partiyiz ve bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Kısaca seçim manzaralarını hatırlatayım size. Erdoğan konuşuyor arkasından da adayları ve tam tersini. Erdoğan çay dağıtıyor, Ankara adayı çıkıp çay dağıtmak popülizmdir diyor. Erdoğan İsmet İnönü'ye laf sokuyor, İzmir adayı İnönü ile sıkıntımız yok diyor. Böyle bir partide normalde adaylar ya el çektirilir ya da Cumhurbaşkanı sorgulanır. Ancak bizde ikisi de olmuyor. Burada bir sorun var. Örneğin Erdoğan düzen muhalefetinin Ankara adayına laf çarpmak için çıkıp dedi ki; Mansur Yavaş'ın afişinde CHP yazmıyormuş. Halbuki kendi Ankara adayının afişinde de AKP yazmıyor. Mansur Yavaş da çıkıp yalan söyledi ve isim yok çünkü yasak dedi. Yasalar engellemiş. Ancak böyle bir yasa yok. Bekledim bir gazeteci de çıkıp böyle bir yasa yok demedi. Erdoğan da yalanlamadı. Önemli olan şu, yalan söylüyorlar ve kimse uyarmıyor. Hayat devam ediyor. Dolayısıyla işimiz zor. Karşısında hiç değilse dediğinin arkasında duran insanlar arıyoruz. Her kılığa giren insanlarla tartışamazsınız.