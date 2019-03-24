TKP'den İstanbul, İzmir, Erzurum ve Ordu'da seçim buluşmaları

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu ve Fatih Belediye Başkan adayı Yaşar Çelik, TKP Fatih binasında seçim toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu ve Fatih Belediye Başkan adayı Yaşar Çelik, TKP Fatih binasında yaptıkları seçim toplantısında TKP'ye oy istediler ve soruları yanıtladılar. TKP'ye yeni katılan üç kişiye rozet takıldı.

SANCAKTEPE SEÇİM TOPLANTISI

TKP Merkez Konseyi Üyesi Aydemir Güler ve Sancaktepe Belediye Başkan adayı Atilla Özdemir'in katılımıyla Sarıgazi Dersim Ovacıklılar Derneği'inde seçim toplantısı halkın yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

ORDU'DA UMUT VEREN TKP ETKİNLİĞİ

Ordu’da TKP’nin gerçekleştirdiği Nazım Hikmet anması ve şiirli söyleşi etkinliği TKP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Volkan Atılgan ve tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'ın katılımıyla Ordu TESK Otel'de gerçekleştirildi.

TKP Ordu İl Örgütü’nü temsilen Hüsnü Çuhadar'ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlik TKP'nin 10 Mart "Aynı Gemide Değiliz" mitinginin görüntülerinin gösterilmesiyle devam etti.

Orhan Aydın sözlerine ilk olarak Fatsa'da Terzi Fikri’yi ve tüm Karadeniz yöresinin mücadele tarihinde yer almış devrimcileri anarak başladı. Tarihi boyunca düzenin başına bela olmuş Karadeniz coğrafyasını tekrar ayağa kaldırmanın, yeniden ve daha da iyisini yapmanın mümkün olduğunu vurguladı. Devrimci sosyalist güçlerin birleşerek mücadele etmesi gerekliliğini vurgulayan Orhan Aydın, seçimlerde düzen siyasetinin aktörlerine eleştirilerde bulundu.

TKP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Volkan Atılgan, Nazım Hikmet'in Otobiyografi şiirini okuyarak konuşmasına başladı. Atılgan, sosyalistlerin, devrimcilerin, hayata soldan bakanların adayı olduğunu vurguladı. Konuşmasında Ordu’da yerel seçimlerde TKP'nin özel pozisyonuna dikkat çeken Atılgan, TKP dışındaki partilerin adaylarının sağcılık ve sermayeye hizmet yarışı içinde olduğuna değindi.

Yüzü aşkın katılımcıyla coşkulu bir şekilde gerçekleşen etkinlik Orhan Aydın'ın okuduğu Nazım Hikmet şiirleri ile sona erdi.

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TKP İZMİR ADAYI İLE BİR ARAYA GELDİ

Ege Üniversitesi öğrencileri seçimleri tartışmak üzere TKP İzmir Büyükşehir belediye başkanı adayı Senem Doruk İnam ile bir araya geldi.

İZMİR BALÇOVA'DA SEÇİM TOPLANTISI YAPILDI

Balçova seçim bürosunda seçim toplantısı Balçova belediye başkan adayı Nevin Aslan ve İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı Senem Doruk İnam'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Öncesinde esnaf ziyareti yapıldı.

TKP İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI RAHMİ RENÇBER EVLERİ İŞARETLENEN ALEVİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ

TKP bugün evleri isaretlenen alevi ailelerle bulustu. Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Bayraklı İlçesine bağlı Yamanlar Mahallesinde 6 tane alevi evi, gece 3 -4 saatleri arasında bir grup tarafından isaretlenmişti. Bugün TKP evleri işaretlenen ailelerle buluştu. Kimin yaptığı bilinmemekle birlikte mahalle sakinleri tepkili. Görüsmeye TKP İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı Rahmi Rençber de katıldı. TKP'nin yanlarında olduğunu gerekli desteği göstereceğini söyledi. Görüşmeyi olumlu karşılayan ailelere tekrar görüşme sözü verildi.

Sonrasında Rençber Yamanlar pazar yerinde, Yamanlar sakinleriyle buluştu. Bildiri dağıtımı yapıldı.





ERZURUM KARAÇOBAN SEÇİM TOPLANTISI

Erzurum Karaçoban Seçim bürosunu ziyaret eden TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı, “Sadece Karaçoban belediyesiyle her şeyin çözülemeyeceğini ve sadece seçimlerle ne aşiret düzeninin ne de yağma düzenin ortadan kalkacağını söyleyen Savaş, Karaçoban halkını kesin çözüm için Türkiye Komünist Partisi’ne katılmaya ve Karaçoban Belediye Başkan Adayı Engin Kuş’a destek vermeye çağırdı.

Sözlerine devam eden Sarı, “Onlar memleketin derdinde değil, kasaların derdindeler. Onların zenginleşmesi onların gemilerinin yol alması bizlerin daha da yoksullaşmamız anlamına geliyor. Bu memleketin kurtuluşu sadece bizlerin desteğiyle değil aynı zamanda memleketin emekçi insanların elinden olacaktır.” dedi ve son olarak “Biz bu memleketi insanların yaşayabileceği bir alana çevireceğiz ve yapacağımız ilk işlerden birisi biz emekçi insanları kapı kapı dolaşıp örgütleyeceğiz ve Biz bu memlekette seçimi kazanalım kazanmayalım tarımla ve hayvancılıkla uğraşan Karaçoban halkı insanları bir araya getirip kooperatifçiyi faliyete geçirip kimsenin kimseye haksızlık edemeyeceği bir alan kuracağız” dedi.

GAZİANTEPLİ KOMÜNİST ADAYLARDAN AKP HEYETİNE: ASIL KAHKAHAYI GAZİANTEPLİLER OLARAK BİZ ATACAĞIZ!

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin ve AKP Milletvekili Ahmet Uzer'in de içinde olduğu AKP'li heyet Gaziray test sürüşü sırasında yurttaşlarımıza ''Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar'' deyip kahkahaya boğuldukları görüldü. Bunun üzerine açıklama yapan TKP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Ayaz, TKP Şahinbey Belediye Başkan Adayı Mehtap Şahan ve TKP Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Mustafa Gövyaprak, ''İktidara geldikleri günden bu yana işçileri, emekçileri sömüren, onlarla alay eden, her kriz anında ''aynı gemideyiz'' palavrasını dile getiren akp kapalı kapılar ardında halkı ne gözle gördüklerini açık açık beyan etmişlerdir. Bizler işçi ve emekçiler olarak sizinle aynı gemide değiliz. TKP belediye başkan adayları olarak, halkı hor gören, aşağılayan bu düzene ve onun bekçilerine karşı mücadele edeceğiz, her daim enselerinde olacağız. AKP hükümetini, onun kirli düzenini bu ülkeden gönderirken asıl kahkahayı Gaziantepliler olarak biz atacağız! Emekçi Gaziantep halkını sandığa kırmızı bir karanfil atmaya Türkiye Komünist partisi ne oy vermeye çağırıyoruz'' dedi.