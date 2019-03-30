TKP’den Ankara’da kitlesel seçim buluşması: Oylar komünistlere...

TKP'nin seçim çalışmaları son günde de sürdü. TKP Ankara İl Örgütü, 31 Mart seçimleri öncesi Seğmenler Parkı’nda kitlesel bir seçim buluşması gerçekleştirdi. İzmir adayı Senem Doruk İnam da Karşıyaka ve Kemalpaşalılarla buluştu.

Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü, 31 Mart seçimleri öncesi Seğmenler Parkı’nda seçim buluşması gerçekleştirdi. Ankara NHKM Müzik Topluluğunun marşlarıyla başlayan etkinlikte ilk sözü TKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Korur aldı.

‘DİMDİK AYAKTA DURAN TEK PARTİ TKP’

İki aydır enteresan bir curcunanın içinde olduklarını, herkesin aynı şeyi söylediğini belirten Korur, çamur atmanın, omurgasızlığın gündemden düşmediği bir seçim süreci yaşadıklarını söyledi. 31 Mart’tan sonra emekçilerin, yoksulların, kadınların, ezilenlerin unutulacağını vurgulayan Korur, “Biz ne yapacağız? 31 Mart sabahı yurttaşlar sandığa gittiğinde 13 parti görecek, bu 13 parti içinde ilkeleriyle dimdik ayakta duran tek parti göreceksiniz, TKP’yi göreceksiniz” dedi.

TKP’ye oy vermenin patronlara, gericilere, emperyalistlere karşı olmak anlamına geleceğini dile getiren Korur, “TKP demek emek demek, aydınlanma demek. 31 Mart’ta Ankara’da sandığa atılan her kırmızı karanfil ücretsiz ulaşım anlamına geliyor, çeşmelerden su içebilmek anlamına geliyor, her yağmur yağdığında alt geçitlerde mahsur kalmayı reddetmek anlamına geliyor. Sanatın, sporun yapılabileceği kamusal alanlar demek TKP’ye oy vermek. TKP’ye oy vermek ulaşılabilir, ücretsiz sağlık demektir. TKP’ye oy vermek hırsızlığı engellemek demektir. Oylar TKP’ye” ifadelerini kullandı.

‘İLK OYUM TKP’YE’

Korur’un ardından Solcu Liseliler’den Deniz, “Geleceğimizin bu düzende olmadığını biliyoruz. İyi ve mutlu bir ülkede yaşamak için benim ilk oyum Türkiye Komünist Partisi’ne” dedi.

‘TKP SOLUN TEK TEMSİLCİSİ OLARAK SEÇİMLERE GİRİYOR’

Solcu Liseliler adına yapılan konuşmanın ardından TKP Ankara İl Başkanı Devrim Koçak söz aldı. Koçak, Ankara’nın birçok yerinde partinin bütün gücüyle emekçilere sözünü ulaştırdığını vurguladı. “Türkiye’de her seçim stratejik bir adıma dönüştü, 5 yıldır AKP’yi gerileteceğiz diye ortaya çıkan her isim biraz daha sağcı, biraz daha gerici oldu” diyen Koçak, Ankara’da bir ülkücüye oy istendiğini, bütün ülkede emekçilerin sağcılara oy vermesinin istendiğini vurguladı.

Koçak, “Bağrımıza taş basacağız falancaya oy vereceğiz deniliyor. Yarın sandığa gittiğinizde bir grup parti göreceksiniz. Oy politik niyetlerle verilir, sizi temsil eden parti kimse, sizi temsil eden kimse ona oy verirsiniz. TKP emekçilerin, solun tek temsilcisi olarak seçime giriyor. TKP bu düzenin değişmesi gerektiğini vurguluyor, bu düzen değişecek diyor. Patron partilerinin hepsi TÜSİAD’a gidiyor, tarikatlarla ilişki kuruyor, bırakın da bu partilerin hepsine düzen partisi diyelim. TKP bu düzeni değiştirmek isteyenlerden destek, oy istiyor. Ne olursa olsun TKP 1 Nisan’dan sonra da bu düzen değişsin diyeceklere elini uzatacak, onları mücadeleye davet edecek” ifadelerini kullandı.

TKP İZMİR ADAUI SENEM DORUK İNAM KARŞIYAKA VE KEMALPAŞALILARLA BULUŞTU

TKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Senem Doruk İnam da, seçim çalışmalarının son gününde Karşıyaka ve Kemalpaşalılarla buluştu.

Kemalpaşa merkez, Kızılca, Armutlu, Ören ve Bağyurdu'nda düzenlenen seçim buluşmaları, TKP İzmir Büyükşehir adayı Senem Doruk İnam'ın katılımıyla gerçekleşti.

Atatürk Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Derneği de ziyaret edildi.